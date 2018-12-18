Serviste unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili davaya temyiz sonrası devam edildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, anaokulu servisinde unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan servis şoförü Taner İşgören ile eşi okul sahibi Yurdagül İşgören'in de aralarında olduğu, 1'i tutuklu 6 sanığa, 5 ile 9 yıl arasında hapis cezası verilen kararın temyiz edilmesinin ardından Bölge Adliye Mahkemesi'nde yargılamaya devam edildi. Mahkeme heyeti, bilirkişi raporuna karşı savunma yapmak üzere sanık avukatlarına ek süre vererek, duruşmayı erteledi.

Olay, 15 Ağustos 2017 tarihinde, Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (47) ile rehber personel Dilara K.'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Dilara K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi. Olayın ardından anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' suçlarından dava açıldı. Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında, Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan Taner İşgören'e 9 yıl, servis hostesi Dilara K.'ye 9 yıl, anaokulunun sahibi olan Yurdagül İşgören'e 5 yıl diğer görevliler Arzu G.'ye 6 yıl, Bekir G.'ye 5 yıl, Ahmet S.'ye ise 5 yıl hapis cezası verildi. Taraflar, kararın temyizi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Buradaki inceleme sonucu yerel mahkemenin yaptığı yargılamada bazı eksiklikler olduğu gerekçesiyle yargılanmaya tekrar başlandı. Geçen celse tutuklu sanık Yurdagül İşgören, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, tahliye edildi.

ÖNCEKİ SAVUNMALARINI TEKRARLADI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz sanıklar Yurdagül İşgören, Bekir G., Arzu G., Ahmet S. ve Dilara K., Alperen Sakin'in annesi Buket Sakin, babası Serkan Sakin ve tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Tutuklu sanık Taner İşgören ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada ilk olarak konuşan Dilara K., önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, geçen celse okunan bilirkişi raporuna karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu. Diğer sanık Bekir G. de daha önceki savunmasını tekrarladığını, olay tarihinde izinli olduğunu söyledi.

'OĞLUMA GEREKEN MÜDAHALE YAPILMADI'

Baba Serkan Sakin ise sanıkların, minik Alperen'i göz göre ölüme terk ettiklerini savunup, "Benim oğlumun ölümünde hala birtakım çelişkiler var. Bu çelişkiler dava bu aşamaya gelmesine rağmen giderilemedi. Olaydan sonra bir televizyonda öğrenci velisinin anlattıklarına göre, o kişinin çocuğu 'Anne Alperen'i güneşte unutmuşlar. Okulun içine getirip, üşümesin, diye üzerine battaniye örttüler. Anne sakın öğretmene söyleme. Annenize söylerseniz size ceza veririm dediler' demiş. Öğrencilere bunu söyleyen kişinin Yurdagül İşgören olduğu söyleniyor. O okulda öğrencilere yönelik şiddet uygulandığına dair velilerin ifadeleri var. Bu kişiler olaydan sonra kamera görüntülerini yok etmişler. Oğlumun bulunmasıyla hastaneye götürülmesi arasında bir süre var. Eğer hemen götürülseydi benim oğlum yaşıyor olacaktı" diye konuştu.

'HALA HANGİ KOLTUKTA OLDUĞU BELLİ DEĞİL'

Alperen'in annesi Buket Sakin de sanıkların çelişkili ifadeler verdiğini, bazılarının ise yalan söylediğini öne sürerek, "Ben oğlumu servise teslim ettiğimde hangi koltukta oturduğunu buluyorum. Fakat servis annesi Dilara K. ile Alperen'i serviste bulan Nurcan A.'nın ifadeleri birbirini tutmuyor. Benim çocuğum benim gördüğüm koltukta da Dilara K.'nin ve Nurcan A.'nın söylediği koltukta da değil. O kadar süre geçmesine rağmen hala bu bile belli değil" dedi.

'SANIKLAR DAVAYI UZATMAYA ÇALIŞIYOR'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ise bilirkişi raporunun geçen celse öncesi taraflara verildiğini ve bu aşamada ek süre talebinin, duruşmanın seyrini değiştirmek ve uzatmaya yönelik girişim olduğunu söyledi. Özen, dosyanın geldiği aşama bakımından bu celsede karar beklediklerini ve sanıkların cezalandırılmaları gerektiğini kaydetti.

Sanık avukatlarından bazıları, bilirkişi raporuna karşı ek süre talebinde bulunurken, bazıları da son hazırlanan bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirterek, yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporuna karşı ek süre isteyen sanıkların taleplerini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

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