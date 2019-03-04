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Servisten indi, otobüsün çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, fabrika servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Darı (28), yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Servisten indi, otobüsün çarpmasıyla öldü

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, fabrika servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Darı (28), yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde, D-650 Karayolu ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 PK 107 plakalı yolcu otobüsü, fabrika servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Darı'ya çarptı. Ağır yaralanan Adem Darı, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem Darı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Servisten indi, otobüsün çarpmasıyla öldüServisten indi, otobüsün çarpmasıyla öldüServisten indi, otobüsün çarpmasıyla öldü

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