Servisten inen Abdullah, minibüsün çarpmasıyla yaralandı

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta öğrenci servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Yılmaz (9), arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Rat Mahallesi Güntepe Caddesi'nde meydana geldi. Evinin önünde öğrenci servisinden inen ortaokul öğrencisi Abdullah Yılmaz, yolun karşına geçmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Yaşar Dereli yönetimindeki 34 VS 5952 plakalı minibüs, Abdullah Yılmaz'a çarptı. Savrularak yere düşen Abdullah Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü Yaşar Dereli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Miss Bumbum yarışmasında kavga! 'Benim kalçam daha güzel'
Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!
Mehmetçik'in bulduğu yeni balık türü bilim adamlarını bile şaşırttı: Hayret verici!
Ağabey, iki kız kardeşini ilaçla uyutup tecavüz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Aralık sonunda açacağız'
Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı
Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!
TFF'ye kayyum mu atanacak? MHP'den dikkat çeken öneri
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum