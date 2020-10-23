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  4. Ses bombası attıkları sırada polise denk gelen şüpheliler yakayı ele verdi

Ses bombası attıkları sırada polise denk gelen şüpheliler yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 02:57 | Son Güncelleme

Adana’da motosiklet üzerinde bulunan iki kişi ses bombası attığı sırada devriye atan polis ekibiyle karşılaştı.

Adana’da motosiklet üzerinde bulunan iki kişi ses bombası attığı sırada devriye atan polis ekibiyle karşılaştı. Polisten kaçarken şahıslar motosiklet kaza yaparken şüphelilerden biri kaçarken yakalandı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosiklet ile ilerleyen H.Ç. ve Z.A. bir yere ses bombası attıktan sonra devriye atan polis ekipleriyle karşılaştı. Polis ve motosiklet arasında kısa süre kovalamaca sonucunda motosikleti kullanan H.Ç. kaza yaptı. Ardından yolcu konumunda bulunan Z.A ve sürücü H.Ç. koşarak kaçmaya başladı.
Polis kaçan zanlılardan Z.A.’yı ara sokaklarda kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Z.A. emniyete götürüldü.
Polis sürücü H.Ç.’nin arama çalışmalarına devam ediyor.

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