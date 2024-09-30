"Ses geldi 'ölüyorum, kalıyorum' diye! Teypten geliyor sandım" Önünde namaz kıldığı aracın altında kaldı

Feci kaza, Nevşehir-Sulusaray beldesi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; otomobil sürücüsü M.E., üzüm toplamak için kendi bağına gitti. O esnada yan bağdan üzüm satın almak için Niğde'den gelen İ.D. de namaz kılmak için M.E.'nin park ettiği aracın önüne geçti. Bağından üzüm topladıktan sonra aracına binerek hareket eden M.E. aracın önünde namaz kılan İ.D.'ye çarpı.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA ARAÇ ALTINDAN ÇIKARTILIP HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile araç altından çıkartılan İ.D., sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"İNDİM BAKTIM, ADAMIN YARISI ARABANIN ALTINDA KALMIŞ"

Kazayı anlatan araç sürücüsü M.E. ise, "Bağımdan üzüm aldıktan sonra aracıma binerek yürüdüm. Bu adam arabanın önünde namaz kılıyormuş. Secdedeymiş, görmedim. Ben hareket edince aracın önünde bir engel olduğunu fark ettim. Tam o anda bir de ses geldi, 'ölüyorum, kalıyorum' diye. Önce anlamadım, teypten geliyor zannettim. İndim baktım, adamın yarısı arabanın altında kalmış" dedi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır