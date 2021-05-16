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Ses gelmeyince fark etti! Kolonya mı öldürdü?

16.05.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Bekir Bekik, kolonya içince zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Bekik'in kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Ses gelmeyince fark etti! Kolonya mı öldürdü?

Yeni Sanayi Mahallesi, 1004 Sokak'taki müstakil bir evde, yalnız yaşayan Bekir Bekik'e her gün yemek getiren sosyal hizmet görevlisi, bu sabah kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine kapıyı açarak içeri giren görevli, Bekik'i odada yerde hareketsiz şekilde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Bekik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

KOLONYADAN MI ZEHİRLENDİ?

Bekik'in içtiği kolonyadan zehirlendiği sanılırken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, Bekik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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DHA

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