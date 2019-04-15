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Ses getirecek iddia: HDP'li belediyeden Memur-Sen üyelerine istifa baskısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 14:27 | Son Güncelleme

Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Batman İl Başkanı Diyaddin Demirhan, HDP'li başkanın seçildiği Batman Belediyesinde son 5 günde 130'a yakın üyelerinin baskıyla istifa ettirildiğini öne sürdü.

Ses getirecek iddia: HDP'li belediyeden Memur-Sen üyelerine istifa baskısı

Demirhan, AA muhabirine, yerel seçimde Batman Belediye Başkanlığına seçilen HDP'li Mehmet Demir'in göreve başlamasının ardından üyelerine mobbing uygulandığını, sendikalarından istifa etmesi için baskı yapıldığını iddia etti.

Belediye çalışanlarının Bem-Bir-Sen'den istifa etmemesi halinde bu sendikayla sosyal denge sözleşmesi imzalamayacakları şeklinde tehdit edildiğini savunan Demirhan, buna rağmen istifa etmemeleri halinde üyelerine baskının yoğunlaştırıldığını belirtti.

"İKNA ODALARINA ALDILAR"

Bazı birim amirlerinin üyelerini ikna odalarına alarak sendikadan istifa ettirmeye çalıştığını ifade eden Demirhan, "Üyelerimiz üzerinde kurulan baskı kabul edilemez. Bu gerçekten antidemokratik bir uygulama." dedi.

Son 2 yılda belediye personeline çalışmalarını anlatarak onları üyeleri yaptıklarını dile getiren Demirhan, gelinen noktada ise aynı uygulamayı rakip sendikadan görmediklerini söyledi.

"BAZI HAKLARDAN MAHRUM KALACAKLARI ŞEKLİNDE TEHDİT EDİLDİLER"

Belediye yetkililerinin Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasının (TÜM-BEL-SEN) birim müdürleri üzerinden yönlendirmede bulunduğunu dile getiren Demirhan, şöyle konuştu:

"Hatta bazı haklardan mahrum kalacakları şeklinde tehdit edildiler, bu şekilde arkadaşlarımızın istifa etmeleri sağlandı. Üyelerimize büyük baskı var. 5 günde 130'a yakın üyemiz istifa ettirilerek diğer sendikaya geçirildi. Bunu maalesef adında 'demokrasi' olan bir partinin temsilcilerinin yapması, demokrasi adına çelişen bir durumdur."

"ÜYE AYRIMINA GİTMEDİK"

Sendikaları sayesinde çalışanların önemli kazanımlar elde ettiğini anlatan Demirhan, şunları kaydetti:

"Belediye personelinin, uzun yıllardır almadığı yemek bedelini almasını sağladık, sosyal denge sözleşmemizi imzaladık. Bunları yaparken de hiçbir şekilde üye ayrımına gitmedik. Bütün personeli kucakladık, herkese eşit davrandık ve hiçbir fark gözetmedik. Hatta bize üye olmayan arkadaşlar da gelip teşekkür etti."

(AA)

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HDP Memur Sen Batman

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