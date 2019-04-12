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Ses kayıt stüdyosunu "uyuşturucu pazarına" çevirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

Ses kayıt stüdyosunda uyuşturucu satışı yapan bir şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonunda gözaltına alındı - Jandarma ekiplerinin düzenlediği bir diğer uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E.T'nin Çankaya ilçesi Kennedy Caddesi'ndeki bir binada bulunan ses kayıt stüdyosunda uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı üzerine jandarma ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Narkotik madde arama köpeğiyle stüdyoda yapılan aramada, 15 paket reçine halinde satışa hazır uyuşturucu madde, bir paket skunk, bir adet uyuşturucu madde öğütmede kullanılan makine ele geçirildi.

Şüpheli M.E.T, gözaltına alınarak gerekli işlemler yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

- Uyuşturucu satıcısı fiziki takip sonucu yakalandı

Öte yandan, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve satışı yaptığı iddia edilen G.A'yı fiziki takibe aldı. G.A. bir süre sonra kullandığı araca arkadaşı F.Ü'yü alarak Pursaklar'a yöneldi. İki şüphelinin içinde olduğu araç, Pursaklar protokol yolunda durduruldu.

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, 10 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 20 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu veya uyarıcı madde içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.Ü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

F.Ü'nün Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince parada sahtecilik suçundan arandığı da belirlendi.

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