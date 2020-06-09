SES: 'Mersin'deki Vakalarda Ciddi Artış Var'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şubesi, kentteki Corona virüsüne yakalanan vaka sayılarında ciddi artış olduğunu ileri sürdü. SES ayrıca vakaların Corona olarak değil "Bulaşıcı hastalık" olarak kodlandığını savundu.
SES Mersin Şubesi adına açıklamayı Şube Eş Başkanı Özge Göncü yaptı. Göncü "Maalesef, son iki haftadaki vaka sayısının, pandeminin ilk iki ayında ilimizde gözlenen toplam vaka sayısından fazla olduğu yönünde ciddi veriler var. Vakaların çoğu genç ve yoğun bakım gerektirmiyor. Son haftalarda Karayolları ve MESKİ (Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi) gibi kamu kuruluşu çalışanlarında şüpheli ve teyitli vakalar bulunması da Mersin’deki sürecin yoğunlaştığını ve daha da yoğunlaşabileceğini açıkça göstermektedir. Mersin’in turizm potansiyeli ve çevre illerden aldığı göçlerin tetiklediği düşünülen bu vaka artışı durumunun, İstanbul ve Ankara illerindeki şehir dışına çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından daha da artma ihtimali bizi endişelendiriyor” dedi.
"Vakalar Covid yerine bulaşıcı hastalık olarak kodlanıyor"
Göncü, açıklamasında Corona teşhislerinin çoğunun hastane bilgi sistemine bu şekilde değil, bulaşıcı hastalık olarak geçtiğini de savundu ve bu durumun kaygı verici olduğunu söyledi.
Göncü, vakalardaki artışın 1 Haziran’da başlayan “normalleşme” süreciyle ilgili olup olmadığının da akıllarda bir soru olarak belirdiğini vurguladı. Göncü "Sokağa çıkma yasakları konusunda çıkan farklı yaklaşım ve haberler halkta bir ciddiyetsizlik hissi ve güven sorunu yaratmıştır. Normalleşme süreci adı altında yaşadığımız bu dönemde hükümet eğer sürü bağışıklığı politikasını uygulamaya soktuysa, bunu Türkiye halkları ile açık şekilde, avantajları ve dezavantajlarını açıklayarak paylaşmalı ve olası vaka yüksekliği ve buna bağlı panik durumları için vatandaşların güvende hissetmesini sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.
Mersin Tabip Odası Başkanı: 'Mersin ölü sayısında son sıradan sekizinciliğe yükseldi'
Ramazan Bayramı’ndan sonra Mersin’deki vaka sayılarının arttığı yönünde benzer bir açıklama da Mersin Tabip Odası’ndan gelmişti. Yapılan açıklamada hükümetin “normalleşme” sürecini sağlık perspektifiyle değil ekonomi perspektifiyle yürüttüğü savunulmuştu.
Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen son olarak Kültürhane’nin canlı yayınına katıldı ve son vaka ve ölümlerle birlikte Mersin’in Türkiye genelinde ölü sayısında son sıradan sekizinciliğe yükseldiğini söyledi.
VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Antmen, Kültürhane’nin yayınında bahsettiği verilerin resmi olmadığını, açık kaynaklardan edindiği bilgiler doğrultusunda konuştuğunu söyledi.
Antmen il bazında resmi sayılarının açıklanmamasının zaman zaman paniğe, zaman zaman da tedbirsizliğe yol açtığını savundu. Antmen hükümeti salgın konusunda şeffaf davranmamakla suçladı.