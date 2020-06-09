SES: 'Mersin'deki Vakalarda Ciddi Artış Var'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şubesi, kentteki Corona virüsüne yakalanan vaka sayılarında ciddi artış olduğunu ileri sürdü. SES ayrıca vakaların Corona olarak değil "Bulaşıcı hastalık" olarak kodlandığını savundu.

SES Mersin Şubesi adına açıklamayı Şube Eş Başkanı Özge Göncü yaptı. Göncü "Maalesef, son iki haftadaki vaka sayısının, pandeminin ilk iki ayında ilimizde gözlenen toplam vaka sayısından fazla olduğu yönünde ciddi veriler var. Vakaların çoğu genç ve yoğun bakım gerektirmiyor. Son haftalarda Karayolları ve MESKİ (Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi) gibi kamu kuruluşu çalışanlarında şüpheli ve teyitli vakalar bulunması da Mersin’deki sürecin yoğunlaştığını ve daha da yoğunlaşabileceğini açıkça göstermektedir. Mersin’in turizm potansiyeli ve çevre illerden aldığı göçlerin tetiklediği düşünülen bu vaka artışı durumunun, İstanbul ve Ankara illerindeki şehir dışına çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından daha da artma ihtimali bizi endişelendiriyor” dedi.