MAGAZİN

Ses sanatçısı Yaşar Özel vefat etti! Yaşar Özel kimdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2019 00:48 | Son Güncelleme

Usta ses sanatçısı Yaşar Özel, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Ses sanatçısı Yaşar Özel vefat etti! Yaşar Özel kimdir?

Rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir tedavi gören "Ses Kralı" lakaplı Türk sanat müziği sanatçısı Yaşar Özel, Emirgan'daki evinde akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yaşar Özel'in cenazesinin, yarın Emirgan Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

f6e07f1ab7f9dbb225fda92d62052972

YAŞAR ÖZEL KİMDİR?

Diyarbakır'da 1934 yılında dünyaya gelen Özel, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1955 yılında Ankara'ya gelen Özel, 1959'da sınavla Ankara Radyosu'na girdi.

Sanatçı, 1979'da da İstanbul Radyosuna geçerek, o yıllarda sesinin rengi ve farklı tarzıyla Türk sanat müziği içerisinde ayrı bir ekol ortaya koydu.

Çalışmalarında Türk Sanat Müziğinin özünü koruyarak bugüne uygun bir anlayışla tekrar yorumlayan Yaşar Özel, sanat hayatı boyunca müziğin yeni nesiller tarafından en doğru şekilde anlaşılarak ileri noktalara taşınması için çalıştı.

Özel, 2010 yılından itibaren Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Caddebostan Gönüllü Merkezinde "Yaşar Özel TSM Sanat Topluluğunun" şefliğini yürüterek, aynı zamanda İBB Kültür AŞ'nin sanatçısı olarak çeşitli konserler verdi.

Türk Sanat Müziğini hem yurt içinde hem de yurt dışında verdiği konserlerle yerli ve yabancı müzikseverlere tanıtan sanatçı, evli ve iki çocuk babasıydı.

PARTNER'15 yaşında falan...''15 yaşında falan...'
Survivor'da elenen isim belli oldu! Birleşmeyi göremeden veda ettiSurvivor'da elenen isim belli oldu! Birleşmeyi göremeden veda etti
Ünlü şarkıcı Sıla, Diyarbakır, Van ve Mardin'de hayranlarıyla buluştuÜnlü şarkıcı Sıla, Diyarbakır, Van ve Mardin'de hayranlarıyla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaşar özel yaşar özel vefat yaşar özel kimdir

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar sonra anlattı: Beni eve bırakırken...

Yıllar sonra anlattı: Beni eve bırakırken...

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleyna Tilki'nin yazdığı Kelebek şiiri sosyal medyayı salladı!

Aleyna Tilki'nin yazdığı Kelebek şiiri sosyal medyayı salladı!

Survivor'da kim elendi? Oyun sonrası bench karıştı! İşte Survivor 2019'da 16 Nisan Salı elenen isim!

Survivor'da elenen isim belli oldu! Birleşmeyi göremeden veda etti

Ünlü şarkıcı Sıla, Diyarbakır, Van ve Mardin'de hayranlarıyla buluştu

Ünlü şarkıcı Sıla, Diyarbakır, Van ve Mardin'de hayranlarıyla buluştu

Kadir İnanır'a Stockholm'de sürpriz doğum günü

Kadir İnanır'a Stockholm'de sürpriz doğum günü

Ünlü model Tammy Hembrow rezil oldu

Arkadaşları sızdırdı! Rezil oldu

Bar Refaeli Türkiye'ye geliyor! İşte ona eşlik edecek Türk modeller!

Türkiye'ye geliyor! İşte ona eşlik edecek Türk modeller!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.