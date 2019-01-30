Ses sisteminden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Amasya’da polisin arama yaptığı aracın ses sisteminde 325 gram esrar bulundu. İki şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun’dan uyuşturucu madde getirdikleri yönünde duyum aldıkları F.D ile S.A’yı takip aldı. Narkotik ekipleri şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurup arama yaptı. Aramada bagajdaki ses sisteminin kolonu içerisinden toplam ağırlığı 325 gram esrar ele geçirildi.
F.D ile S.A gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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