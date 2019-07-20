Ses tonuna aşık olduğu engelliyle evlendi

Mersin’in Silifke ilçesinde herhangi bir engeli bulunmayan Aylin Madenci, 3 ay boyunca telefona konuşup ses tonundan aşık olduğu bedensel engeli nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan 43 yaşındaki Asaf Işıl ile dünya evine girdi.

Asaf Işıl Silifke Belediyesinin Garaj Amirliğinde santral görevlisi, Aylin Madenci ise Aynı Belediyenin merkezdeki binasında santral görevlisi olarak çalışırken, aralarında iş gereği telefon bağlantıları nedeniyle bir yakınlaşma oldu. Aylin Madenci telefon bağladığı Asaf Işıl’ı hiç görmeden sesine aşık oldu. 3 ay süre ile yalnızca telefonla konuştuktan sonra çift birbirlerini görmeye karar verdi. 3 ay aradan sonra çift tanışma adına bir kafede oturdu. Aylin Madenci sesine aşık olduğu Asaf Işıl’ın engelli olduğunu ilk defa burada gördü. Bu süreçte tanışma tarihi olan 19 Nisan 2018 yılına denk gelen 19 Nisan 2019 tarihinde nikahlarını kıyan çift, Asaf Işıl’ın Aylin Madenci’ye evlenme teklifi ettiği 17 Temmuz 2018 yılından bir yıl sonra olan 17 Temmuz 2019 tarihinde de düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. 1 yıl birbirlerini tanıma adına süren arkadaşlıklarını 1 yıl sonra düğünle noktalayan çiftler, aşkın engel tanımadığını bir kez daha gösterdi.

Engelli Asaf Işıl, evlenmeyi hep düşündüğünü ancak düğünde ilk dansı yapamayacağı için hep hayal kırıklığı yaşayacağını belirtirken düğününde iki sağdıç arkadaşının yardımıyla ayakta eşi Aylin Madenci ile dans etmesinin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Sağdıçların bacaklarına kemer yardımı ile bağlanarak ilk dansı yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Asaf Işıl, “1 yaşında çocuk felci rahatsızlığı nedeniyle felç kaldım. 42 yıldır felçli bir yaşantım var. Bu süre zarfında hep ailem bana baktı. Hep evlenmeyi düşündüm. Ancak kafama uygun birilerini bulamadım. Değişik işlerde çalıştım. Sonrasında son 6 yıldır Silifke Belediyesi Garaj Amirliğinde santral görevlisi olarak çalışıyorum. Son üç aydır Silifke Belediyemizin merkezdeki binasında santral görevlisi olarak çalışan eşim Aylin Madenci ile iş gereği telefon bağlantıları yapıyorduk. Sonrasında beni hiç görmeyen eşim ses tonuma aşık olmuş. Aradan 3 ay geçtikten sonra tanışmaya karar verdik. Ama bu süreçte engelli olduğumu eşime söylemedim. Kafede tanışmaya geldiğinde beni gördü. Ancak eşim hiç olumsuz bir tavır sergilemedi. Sonrasında konuşmaya başladık. Ailelerimize söyledik. Onlarda bizim bu sevgimizi desteklediler. Ama benim hep korkum düğünde ilk dansı yapamayacak olmamdı. Sağdıçlarım sağıma ve soluma geçerek bacaklarımızı kemerle birleştirdik, düğünde böylelikle eşimle ilk dansı da yapmış olduk. Hayalim gerçeğe dönüştü. Bu rüyaya sebep olan eşime minnettarım. Aşk engel tanımaz, sevgiye yenik düşer. Biz de bu yola çıktık. Engelleri aşarak bugünlere geldik. Bize bu anı yaşatan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Eşini hiç görmeden ses tonuna hayran kaldığını belirten Aylin Madenci ise “Eşimin ses tonuna hayranlığımla başlayan telefon konuşmamız evlilikle sonlandı. Aynı kurumda çalışırken iş gereği telefon bağlantıları ile başlayan bu serüveni eşimi gördüğümde ve onunla konuştuktan sonra evlenmeye karar verdim. 19 Nisan 2018 yılında tanıştık, 19 Nisan 2019’da nikahımızı kıydık. 17 Temmuz 2018 yılında evlenme teklifi aldım, 17 Temmuz 2019 yılında evlendik. Aililerimiz ve çevremiz bu evliliğe çok destek verdiler. Biz çok iyi anlaşıyoruz. Benim için ne para, ne mal, ne de mülk hiç biri önemli değil, gönül güzelliği kalp güzelliğini tercih ettim. Güveni, saygıyı ve sevgiyi tercih ettim. İyi ki de etmişim. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.