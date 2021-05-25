HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SES üyeleri gözaltına alındı

SES üyeleri gözaltına alındı

25.05.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı ve üyeleri terör suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) Twitter hesabından yapılan açıklamada, SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve eski Eş Başkan Gönül Erden'le birlikte 8 kişinin bu sabah evlerinden gözaltına alındığı duyuruldu. Gözaltılara tepki gösteren sendika, "Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi ile sağlık hakkı mücadelemizi gözaltı ve baskılarla engelleyemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan polis operasyonuyla ilgili yapılan açıklamada ise gözaltına alınanlarla ilgili Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör soruşturması yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada gözaltına alınanların "PKK/KCK ile bağlantılı olarak halk sağlığı komitesi adı altında faaliyet gösterdikleri" iddia edildi.

SES üyelerinin gözaltına alınmasına diğer sendikalardan tepki geldi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Demokratik eylem ve etkinlikler anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu nedenle değil gözaltına alınmak, soruşturma açılması dahi anayasa ihlalidir" denildi.

Ankara Tabip Odası da SES üyelerinin gözaltına alınmasını hukuka aykırı olarak değerlendirerek "Demokratik eylem ve etkinlikler anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu nedenle gözaltına alınmak veya soruşturma açılması anayasaya aykırıdır. Sağlık emekçilerini serbest bırakın, baskılara son verin" açıklamasını yaptı.

DW/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Bahçeli'den Sedat Peker'in iddialarına sert tepkiBahçeli'den Sedat Peker'in iddialarına sert tepki
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Bakan Soylu: Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde görevimden ayrılırım

Bakan Soylu: Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde görevimden ayrılırım

Baskınlar 06.00'da başladı! Türkiye genelinde operasyon

Baskınlar 06.00'da başladı! Türkiye genelinde operasyon

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.