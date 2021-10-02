Ses ve ışık yüzünden uykusuz kalıp zombileşenlere çözüm sunacak ürünler

Bundan yıllarca önce uykusuzluğun bir işkence yöntemi olarak kullanıldığını biliyor muydunuz? Şimdilerde az uyumayı ve çok çalışmayı öven içerikler görsek de, uyku sandığımızdan çok daha önemli. Bağışıklık sisteminin güçlü kalması için kilit role sahip olan uyku; hafıza, algı açıklığı ve dikkat gibi bilişsel yetenekler üzerinde de büyük bir etkiye sahip. Günde en az 7 saatimizi kaliteli bir uykuya ayırmamız gerekirken çoğu zaman caddeden gelen sesler, reklam ışıkları gibi etkenler uykudan yeterli faydaya erişmemize engel oluyor. Şehir hayatının olumsuz etkisinden uzaklaşıp mışıl mışıl uyumak isteyenler, şanslısınız ki, kaliteli bir uykuya tek tıkla ulaşmak mümkün.

Caddeden gelen korna sesleri artık kabusunuz olmayacak

Biz uyumaya çalışsak da şehir hayatı asla uyumaz. 24 saat boyunca canlılığını koruyan caddeler, uyku saatlerimizin korkulu rüyasına dönüşebilir. Neyse ki günün tüm yorgunluğundan sıyrılıp tam uykuya dalacakken gelen bir korna sesinden kurtulmak artık çok kolay.

Oshni, kaliteli uykuyu engelleyecek tüm seslerden sizi kurtarabilmek için gürültü önleyici kulak tıkacını sunuyor. Oldukça pratik bir kullanımı olan bu kulak tıkaçları ile dilediğiniz pozisyonda konforlu bir uykunun tadını çıkarabilirsiniz.

Hafif yapısı sayesinde seyahatlerinizde de yanınızda taşıyabileceğiniz gürültü önleyici kulak tıkaçlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Gözlere uyku dışında başka hiçbir şey girmesin

Yüzlerce yıl önce atalarımız, karanlık mağaralarında mışıl mışıl uyuyabilirler ancak bu durum modern insanlar için mümkün değil. Sokak lambasından veya dev reklam panosundan giren ışıklar, uykuya dalmamızı oldukça zorlaştırdığı gibi uyku kalitemizi de düşürüyor.

Neyse ki rahat bir uyku çekmemizi sağlayacak yepyeni teknolojiler var. Gözünüze giren tüm ışığı engelleyen göz maskeleri arasında Hanpmy, bu tasarımıyla öne çıkmayı başarıyor. Cildin nefes almasına müsaade eden pamuklu iç yapısıyla ışığı tamamen bloke eden bu modeli, kablosuz ve bluetoth teknolojisi sayesinde meditasyonlarında da kullanabilirsiniz.

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Belki de sorun fazla ışık veya gürültü değildir

Göz maskenizi ve kulak tıkaçlarınızı takmış olmanıza rağmen rahat bir şekilde nefes alamadığınız için hala uykuya dalamamış olabilirsiniz. Tıkalı bir burun oldukça sinir bozucuyken uyku esnasında çok daha can sıkıcı bir duruma dönüşebilir.

Breathe Right, uyku esnasında vücudumuza gerekli oksijenin girmesi için uyku bantlarıyla karşımızda. Özel teknolojisi sayesinde burnun hava kanallarını açan uyku bantları, horlamanın azalmasına da yardımcı olur.

Özellikle alerjiden ve soğuk algınlığından dolayı sık sık burun tıkanıklığı yaşayanların kahramanı olacak uyku bantlarını satın almak veya incelemek için tıklayabilirsiniz.

Horlama mı? O da ne!

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Birçok farklı sebepten dolayı meydana gelen horlama sorunu; şüphesiz sadece kişinin değil, ayrıca çevresindeki insanların da sağlıklı bir uyku çekmesindeki en büyük engellerden biri. Uyku apnesi gibi tehlikeli durumların da habercisi olan horlamalar, sorun olmaktan çıkıyor.

Sporcuların ağız koruyucusundan ilham alınarak üretilen Oniris Horlama Protezi, uyku esnasında alt çenenizi önde tutarak havanın gırtlaktan rahatça geçmesini sağlar. Horlama ve uyku apnesini ortadan kaldırdığı klinik olarak onaylanmış olan bu protez, her kullanıcının ağız yapısına da uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandı.

Horlamayı unutturacak bu protezi incelemek için tıklayın.

Uykunun gücünü hafife almayın

Uykusuzluk insana ne yapabilir? Amerika'nın en önemli haber sitelerinden birinin yazı müdürü, bir gün bayılıp yerde kanlar içinde kalınca uykusuzluğun hem bedenine hem de hayatına nasıl bir zarar verdiğini anlamış oldu. Bu hikayeden ilham alarak bizi bizi her gece şifalandıran uykunun sırlarını çözen Arianna Huffington; sadece sağlıklı bir vücut için değil, aynı zamanda başarılı bir insan da olabilmek için uykuya ihtiyacımız olduğunu kanıtlıyor.

Hiçbir ışığın veya gürültünün olmadığı ortamda olmanıza rağmen psikolojik sebeplerden dolayı uyuyamadığınızı düşünüyorsanız Uyku Devrimi'ni buradan satın alabilirsiniz.

Uyku sorunlarına bütüncül yaklaşım

Sağlıklı bir uyku uyuyabilmek için sadece uyku öncesi veya esnasındaki faktörler etkili değil. Gece yatağa girmeden önce yaptıklarımız ve nasıl yaşadığımız da uykunun verimli bir süreç olmasını belirler. Şanslıyız ki tüm sağlığımızı takip edebileceğimiz araçlara sahibiz.

Huawei, akıllı saatiyle bütüncül bir sağlık takibi yapabileceğimiz tüm araçları tek bir yerde birleştiriyor. Egzersiz ve stres düzeylerinizi takip edebileceğiniz ve kalp atışınızı kontrol edebileceğiniz bu saat, ne kadar uyuduğunuzu ve uyku kalitenizi de kaydediyor.

Uyku alışkanlıklarınıza göre öneriler de veren Huawei akıllı saati incelemek veya satın almak için tıklayabilirsiniz.

En tatlı rüyaların formülü basit

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Eğlenceyi uyku saatinde bile bir kenara bırakamıyor olabilirsiniz. Hem rahat bir uyku çekmenizi sağlayacak hem de renkli pijamalarınıza takım olacak yeni uyku arkadaşınız pelüş göz maskesi, en güzel rüyalarda hep yanınızda olacak.

Gözünüzü dinlendirmek istediğinizde veya fazla ışıklı ortamda uyumak zorunda kaldığınızda kullanabileceğiniz EkpaShop Pelüş Göz Maskesi, ışığın gözlerinize ulaşmasını tamamen engelleyerek uykunuzun bölünmesine izin vermez. Yumuşacık malzemeden tasarlanan bu model, migren atağı gibi sorunlarınızda da en büyük kurtarıcınız olacak.

Hafifliği sayesinde varlığını bile hissetmeyeceğiniz göz maskesini incelemek için tıklayın.

Beyaz gürültüden zarar gelmez

Tam uykuya dalacağınız anda dışardan gelen bir köpek havlaması tüm gece uyuyamamanıza sebep olabilir ancak her gürültü kötü olmak zorunda değil. Dışardan gelen seslerin önüne geçerek size mis gibi bir uyku ortamı sunacak gürültüler, vazgeçilmez rutininiz olacak.

Alfa ses dalgaları üreten baykuş ses makinesi, beynin uykuya dalmasına destek olur. Otomatik kapanma ayarlayıcısı sayesinde siz uykuya daldıktan sonra kendi kendine kapanan ses makinesini hem kendiniz için hem de bebeğiniz için kullanabilirsiniz.

Küçük boyutu ve sevimli yüzeyiyle dekoratif bir nesne olarak da kullanabileceğiniz baykuş ses makinesini satın almak için tıklayabilirsiniz.

Problemi anlamak çözümün yarısıdır

Ne yaparsanız yapın, uykusuzluğa çözüm bulamıyor musunuz? Belki de sorun sandığınızdan çok daha farklıdır. Uykusuzluk sorununuzu çözebilmek için kapsamlı bir uyku analizine ihtiyacınız olabilir.

Beuer Se 80 uyku sensörü, tüm uyku sürecinizi analiz etmek ve problemlerin ne olduğunu saptamak için tasarlandı. Yastığınızın altında siz uyurken kişisel uyku davranışlarınızı ölçen uyku sensörü, apneleri algılar ve uyku kalitenizi değerlendirir. Her gece yaptığı ölçümlerden profesyonel bir uyku değerlendirmesi hazırlayan bu ürün ile problemin neyde olduğuna kafa yormanıza gerek kalmayacak.

Teknolojinin son ürünü uyku sensörünü incelemek için tıklayın.

Bedeninizin bir parçası gibi...

Gün geçtikçe kalabalıklaşan kentler, fazla komşularımızın da olmasına yol açıyor. Dolayısıyla sizin uyku saatiniz ile üst komşunun film zamanı aynı anda olabilir. Özellikle hafif bir uykunuz varsa gelen en ufak ses bile ertesi gün zombiye dönüşmenizi sağlaması mümkün.

Doktor yönlendirmeleri ışığında hazırlanan Otifleks Uyku Kulak Tıkacı, konforlu ve kaliteli uykuyu bir araya getiriyor. Geleneksel silikon kulak tıkaçlarından çok daha farklı bir malzemeden üretilen bu model, uzun süren bir hijyen sağlar.

Vücut sıcaklığınıza 4 dakikada uyum sağlayan bu tasarımı buradan inceleyebilirsiniz.

