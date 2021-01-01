HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sesi duyan balkona koştu! Yeni yıla böyle girdiler

Sesi duyan balkona koştu! Yeni yıla böyle girdiler

01.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da saat gece 00.00 olduğunda evinin balkonuna çıkıp şarkı söylemeye başlayan bir genç, mahalleliye keyifli bir yılbaşı yaşattı. Sesi duyanların balkonlarına koşarak eşlik ettiği görüldü.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan korona virüs pandemisi geride hafızalardan kazınmayacak hatıralar ve görüntüler bırakmaya devam ediyor. Evlerinden çıkamayan vatandaşlara şarkı söyleyerek ekmek servisi yapar fırıncıdan, drone ile pasta gönderen pastaneciye, hastane tulumlarıyla halay çekenlere kadar pek çok görüntü uzun yıllar hatıralardan çıkmayacak. Bursa'da 2020'nin belki de hatıralardan çıkmayacak son görüntüsü de Nilüfer ilçesine bağlı İhsaniye mahallesinde yaşandı. Kısıtlama sebebiyle evinden çıkamayan bir genç saatler 00:00'a geldiğinde evinin balkonuna çıkarak ayrılık türküsünü söylemeye başladı. Sesi duyan mahalleli evlerinin balkonlarına çıkıp yüksek sesle şarkı söyleyen gence eşlik etti. Şarkı bittiğinde kim olduğu belirlenemeyen genç alkış yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
Korkunç anlar! Kağıt gibi ezildiKorkunç anlar! Kağıt gibi ezildi
Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Olay oldu! Ebru Gündeş'ten bomba teklif

Olay oldu! Ebru Gündeş'ten bomba teklif

Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Virajı alamayınca... Korkunç anlar: Kağıt gibi ezildi!

Korkunç anlar! Kağıt gibi ezildi

Yeni yılın ilk gününde denize koştular!

Yeni yılın ilk gününde denize koştular!

Bu kareler İstanbul'da çekildi! Kumkapı'da oyun havası eşliğinde yılbaşı eğlencesi

Bu kareler İstanbul'da çekildi! Kumkapı'da oyun havası eşliğinde yılbaşı eğlencesi

Kartepe Kayak Merkezi 2021'e karsız girdi

Ünlü kayak merkezi 2021'e karsız girdi

Maskelerini pencereden atarak 2021'i kutladılar

Yeni yıla maskelerini pencerelerden atarak girdiler

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) nedir, nasıl uygulanır?

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) nedir, nasıl uygulanır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.