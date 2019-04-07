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Sesi duyan dışarı fırladı! Beşiktaş'ta korku dolu gece!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 03:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Müvezzi Caddesi’ndeki Yıldız Parkı'nın duvarında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökmenin gürültüsü nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, 2 araçta hasar oluştu.

Sesi duyan dışarı fırladı! Beşiktaş'ta korku dolu gece!

Olay, Beşiktaş Yıldız Mahallesi Müvezzi Caddesi Yıldız Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Parkı'nın Müvezzi Caddesindeki tarafından duvarında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Çökme sesini duyan vatandaşlar panik içinde sokağa çıkarken, duvarın park halindeki iki tane otomobilin üzerine çöktüğünü gördü. Bunun üzerine durumun ihbar edilmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi güvenlik şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapattı.

Aracı taşların altında kalan bir vatandaş, taşları aracın içinden çıkardıktan sonra otomobili çekti. Daha sonra olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş yıldız parkı

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