HABER

Sesi duyan dışarı fırladı! Şoke eden görüntü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 01:06 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, etkili olan sağanak yağış sırasında bir evin balkonu çöktü. Olayda şans eseri yaralanan ya da ölen olmazken, balkonun çökmesi mahalle sakinlerinin korkmasına neden oldu.

Sesi duyan dışarı fırladı! Şoke eden görüntü!

Olay, saat 21.00 sıralarında Kadifekale Mahallesi 1010 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Velit Özer ve ailesinin yaşadığı 2 katlı evin zemin katında bulunan balkon, sağanak yağışın ardından büyük bir gürültüyle çöktü.

GÜRÜLTÜYÜ DUYAN DIŞARI FIRLADI

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri ve Özer ailesi dışarıya çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, Özer ailesi durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, Özer ailesinin yaşamış olduğu evde incelemelerde bulundu.

"BİR GÜRÜLTÜ GELDİ BOMBA SESİ GİBİ"

Bu arada olay anında evde olduklarını ifade eden Velit Özer, "Biz içerideydik, aniden bir gürültü geldi bomba sesi gibi, çıktık bir baktık duvar olduğu gibi aşağıya düşmüş. Birden bire oldu, o anda merdivenlerden bir çocuk iniyormuş aşağıya, tam aşağıdaki arabanın olduğu yere vardığında çökmüş" diye konuştu. (DHA)

Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Bu gelenek yüzyıllardır sürdürülüyor Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Bu gelenek yüzyıllardır sürdürülüyor
Venezuela'da Maduro'nun genç destekçilerinden yürüyüşVenezuela'da Maduro'nun genç destekçilerinden yürüyüş
Yozgat’ta öğrencilerin okul servisi tepkisiYozgat’ta öğrencilerin okul servisi tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Konak balkon çökmesi

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Özhaseki açıkladı! İttifakta flaş gelişme

Özhaseki açıkladı! İttifakta flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

HDP'li milletvekili polis memurunun kolunu ısırdı

HDP'li milletvekili polis memurunun kolunu ısırdı

KPSS sorularının sızdırılması davasında karar

KPSS sorularının sızdırılması davasında karar

HDP'li vekillerin Leyla Güven'e destek yürüyüşüne izin verilmedi

HDP'li vekillerin Leyla Güven'e destek yürüyüşüne izin verilmedi

Açlık grevindeki Leyla Güven hastaneye kaldırıldı

Açlık grevindeki Leyla Güven hastaneye kaldırıldı

“İnovasyon”da Başarısız Olmanın Nedenleri

“İnovasyon”da Başarısız Olmanın Nedenleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.