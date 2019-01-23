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Sesi duyan mahalleli sokağa fırladı! Şoke eden görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 04:58 | Son Güncelleme

Karabük’te gece yarısı bir sitenin istinat duvarı çökmesi sonrası 4 araç apartman bahçesine düştü.

Sesi duyan mahalleli sokağa fırladı! Şoke eden görüntü

Edinilen bilgiye göre, Karabük Mahallesi Sumru Sokak üzerinde bulunan 6 katlı Altınyıldız Sitesi'nin yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarı gece yarısı büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüye dışarıya çıkan apartman sakinleri gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

ARAÇLAR APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Yaşanan çökme sonrası yolun üst kısmında park halinde bulunan yaklaşık 10 otomobilden 4’ü apartman bahçesine düştü. Yaşanan olay sonrası olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir kısmı sitenin bahçesine kadar kayan yolda kimsenin olmaması can kaybını önlerken, 4 otomobil vinç yardımı ile kaldırıldı. Bu sırada duvarı yıkılan apartman sakinlerinin ise yaşananlar evlerinin camlarından izlemesi ise dikkat çekti.

Ankara’dan annesine ziyarete gelen Sedat Keskinci, “Bir anda gümleme sesi gelince camdan bakınca araçları filan gördüm. Hemen polisi arayarak bilgi verdim. Park halindeki araçların ağırlığı ve muhtemelen yağış sonrası toprak yumuşamış” dedi.

"NORMALDE SAĞLAMDI, BİR ŞEY YOKTU"

Site yöneticisi Mehmet Bostancı ise, “Duvarımız normalde sağlamdı, bir şey yoktu. Üst komşularımız araçlarını çekiyorlardı. Biz defalarca kendilerine söyledik. Duvarın 8 metre yüksekliği var ve ağırlık binmesin dedik. Şimdi başımıza bu geldi. Allah’tan gece meydana geldi, gündüz olsaydı daha büyük tehlike olurdu. Cana bir şey gelmedi” dedi.

Polis ve belediye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük istinat duvarı çökme

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