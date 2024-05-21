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Sesin kaynağını öğrenince gözlerine inanamadı! "Diplomalı hıyarcı" Tokat'tan paylaştı: "Delikten dilini falan çıkarttı"

21.05.2024 17:07
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Tokat'ta kendini "diplomalı hıyarcı" olarak tanıtan çiftçi Uğur Karahan'ın paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Karahan ve eşi tarlalarında su borusu döşerken duydukları sesi önce sülük sandılar. Ancak gerçek ortaya çıkınca şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Sesin kaynağını öğrenince gözlerine inanamadı! "Diplomalı hıyarcı" Tokat'tan paylaştı: "Delikten dilini falan çıkarttı"

Tarla hazırlığındaki Tokatlı çiftçi boru döşerken gelin sesin kaynağını görünce hayrete düştü. Su borusu döşerken borunun içinde kalan yılan kurtarılmaya çalışılırken filtreye sıkışarak hayatını kaybetti.

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ÖNCE SÜLÜK SANDILAR

Tokat’ın Turhal ilçesinde çiftçilikle uğraşan ve kendini “Diplomalı Hıyarcı” olarak tanıtan Uğur Karahan, eşiyle birlikte tarlaya su borusu döşemek için gittiklerinde ilginç bir olay yaşadı. Boruya delik açtıkları sırada içerisinden bir sürünme sesi duyan Karahan çifti, önce sesin bir sülükten geldiğini düşündü.

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DELİKTEN BAKTI, DİLİNİ UZATIP TISLADI

Ancak, açtıkları delikten baktıklarında bir yılanın boru içerisinde gezindiğini gördü. Bir süre delikten bakan ve dilini uzatan yılan daha sonra gözden kayboldu. Yılanı kurtarmak isteyen Karahan, boruyu söktüğünde yılanın filtreye sıkıştığını fark etti.

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KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ

Kurtarma çabası sırasında yılanın kuyruğu Karahan'ın elinde kaldı ve yılanın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaşadığı ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Karahan, olay sonrası duygularını paylaştı.

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“ACİL İŞİM ÇIKTI, 10 DAKİKA SONRA CAN VERMİŞ”

Yılanın filtreden geçmeye çalışırken öldüğünü söyleyen Uğur Karahan, “Namı diğer diplomalı hıyarcıyım. Sezonun açılmasıyla beraber tarla hazırlıklarımız başladı. Eşimle beraber tarlaya gittik. Boru döşemeye başladık. Borunun deliklerini delerken içinden sürünme sesi gelmeye başladı. İlk başta sülük sandım ama sülük bu kadar ses çıkartır mı diye bakarken deliğin içinden yılanın geçtiğini gördüm. Çok şaşırdım. İlk defa yılanı bu kadar yakından gördüm. Hatta delikten dilini falan çıkarttı. Evde acil işim çıktı. 10 dakika sonra geldiğimde yılan filtreden geçmeye çalışırken deliklerine sıkışmış, geri de dönememiş. Bu şekilde can vermiş. İnsanlar yılanı öldürmeye çalışıyor ama popülasyonu sağlaması açısından bence öldürmek yanlış. Bu yılan da zehirli yılana benzemiyordu. Yılanlar çekirge, fare ve kurbağaları yiyor. Bu şekilde Rabbim bir zincir halkası oluşturmuş” dedi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Tokat yılan
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