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Sesinden rahatsız olduğu köpeği av tüfeği ile vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 16:54 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, bir kişi, havlama sesinden rahatsız olduğu sokak köpeğine av tüfeği ile ateş etti.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, bir kişi, havlama sesinden rahatsız olduğu sokak köpeğine av tüfeği ile ateş etti. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, bacağından yaralanan köpek, belediyeye ait hayvan barınağında tedaviye alındı. Olay, sabah saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan kişi, havlama sesinden rahatsız olduğu sokak köpeğine av tüfeği ile ateş etti. Silah sesini duyanlar kanlar içerisinde kalan köpeği görünce durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Bu sırada bazı hayvanseverler ise yaralanan köpeğin bacağına ilk müdahalede bulunup kanamayı önlemek için bez bağladı. Gelen polisler, köpeği yaralayan kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri de yaralı köpeği alarak tedavi için hayvan barınağına götürdü. Köpeği vuran kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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