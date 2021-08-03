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Sesini sahildekilere duyurmayı başardı, ölümden döndü

03.08.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize giren Erol Tunca, akıntıya kapılınca Karasu ilçesi açıklarına kadar geldi. Yüzmekten bitkin düşünce bağırarak yardım isteyen Tunca’nın sesini duyanlar ihbarda bulundu. Cankurtaranlar jet ski ile Tunca’yı denizden alarak kurtardı.

Sesini sahildekilere duyurmayı başardı, ölümden döndü

Sakarya'nın Kocaali ilçesi Kale mevkiinde denize girerek açılan Erol Tunca, akıntıya kapıldı. Kocaali ilçesinin yanında bulunan Karasu ilçesi açıklarına kadar gelen, karanlıkta yönüne şaşıran ve yüzmekten bitkin düşen Erol Tunca, bağırarak yardım istedi.

SAHİLDEKİLER SESİNİ DUYDU

Gece sahilde bulunan vatandaşlar Erol Tunca’nın sesini duyarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine cankurtaranlar jet ski ile denize açıldı. Cankurtaranlar, Erol Tunca’nın sesinin geldiği yöne doğru yöneldi. Yaklaşık 1,5 kilometre açıkta bulunan Erol Tunca jet ski'ye alınarak sahile çıkarıldı. Saatlerce denizde kalan Erol Tunca kıyıya çıktığında durumunun iyi olduğunu belirterek, “Gücüm bitti. Karayı kaybetmişim” dedi.

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"'İMDAT' DİYE SES GELİYORDU"

Sahildekiler denizde bulunan bir kişinin sesini duyduklarını belirterek, “İmdat imdat kurtarın beni diye ses geliyordu. Işık tuttuk ama hiçbir şekilde göremedik. Sonra cankurtaranlar geldi kurtardı.” dedi.

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Sahile gelen 112 Acil ekibi, Erol Tunca’yı sağlık kontrolünden geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Erol Tunca haber verilmesi üzerine gelen yakınlarına tarafından alınarak evine götürüldü.

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(DHA)

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Sakarya
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