Sesiz ölüm Pulmoner emboli

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Nuri Tatar, uzun süre hareketsiz kalınan otomobil ve uçak yolculuğunda 2 saatte bir yürüyüş yapmayla akciğere pıhtı atmasının önüne geçilebileceğini söyledi.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği(ASYOD)Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nuri Tatar, ‘Pulmoner Emboli Risk Faktörleri ve Uyarıları’ hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

Tatar, Pulmoner Embolinin; akciğeri besleyen damarlarda pıhtı oluşması olduğunu söyledi. Akciğeri besleyen damarlarda pıhtı oluşmasının ölümcül sonuçlara yol açacağının altını çizen Doç.Dr. Tatar, akciğerinde pıhtı oluşan birçok hastanın hastaneye ulaşamadan hayatını kaybettiğini belirtti.

“Bizim en sık gördüğümüz şey; cerrahidir”

Pulmoner Embolinin, yüzde 90 bacaklardaki damarlardan akciğere pıhtı attığını kaydeden Doç. Dr. Tatar, " Bunun oluşmasını önleme yolları nereden geçer peki? Bu şudur; birincisi hareket. Spor, egzersiz gibi hareketler gelişen dünya içerisinde gündelik hayatımızda daha az hareketli ve bilgisayar başında bir hale gelmiş durumdayız. Bu durumu oluşturan risk faktörleri hareketsizliktir. Ama bununla beraber başka risk faktörü var mıdır? Bizim en sık gördüğümüz şey; cerrahidir. Herhangi bir cerrahi geçirdikten sonra hastalarda akciğer pıhtı atma riski artar. Biz hekimler bunu önlemek için ameliyat sonrası kan cıvıtıcı ilaçlara başlarız. Bazen özellikle ortopedik cerrahilerden sonra da ilaca başladığımız halde bunu önleyemezsiniz. Bu durumda hastanın yapılması gereken erken mobilize olmaktır. Erken mobilize olmak dediğimiz şey; cerrahiden sonra, anestezi etkisi kalktıktan sonra o gün içerisinde mutlaka harekete başlayarak, bunun devam ettirilmesidir. Erken mobilize olmak, cerrahi işlemden sonra akciğere pıhtı atmasının önüne geçebilir."dedi.