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  4. Seslere komşular koştu... Oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Seslere komşular koştu... Oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü

24.06.2023 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran cinayet haberi Kocaeli'den geldi. Çayırova ilçesinde baba oğul arasında yaşana tartışmada kan aktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesiyle baba, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tayfun Koç’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Seslere komşular koştu... Oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli'de yaşanan cineyet dehşete düşürdü. Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, evin içerisinde baba Y.K. ile oğlu Tayfun Koç arasında tartışma çıktı.

OĞLUNU BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle baba, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesler üzerine daireye koşan komşu, babayı elinde bıçakla görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tayfun Koç’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Baba ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Öte yandan Tayfun Koç’un evli olduğu ve yeni bir ev bulana kadar bir süredir babasıyla kaldığı öğrenildi.

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(İHA)

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cinayet Kocaeli

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