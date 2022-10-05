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Sesleri duyan telefona sarıldı! Otoparkta öldürülmüş halde bulundu... 15 el ateş etmişler

05.10.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Konya'da meydana geldi. Bir otoparktan gelen silah sesini duyanlar telefona sarıldı. Olay yerine gelen ekipler, 46 yaşındaki Abdurrahim Yeşilbağ'ı öldürülmüş halde buldu. Ekipler, Yeşilbağ'a 15 el ateş edildiğini tespit etti. Öte yandan polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Sesleri duyan telefona sarıldı! Otoparkta öldürülmüş halde bulundu... 15 el ateş etmişler

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi, Yeni Meram Caddesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Otoparktan silah sesi duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otoparka gelen ekipler, Abdurrahim Yeşilbağ isimli kişinin tabancayla vurulduğunu belirledi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Abdurrahim Yeşilbağ'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşamını yitiren Abdurrahim Yeşilbağ'ın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Yeşilbağ'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olay yerinde yapılan incelemede 15 adet mermi kovanı bulundu. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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cenaze otopark
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