Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı! Manisa'daki otelde dehşet anları

Manisa'daki bir otelde yaşanan silahlı çatışma dehşete düşürdü. Korkunç olay, 26 Aralık gece saat 03.30'da Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzeltyurt'taki bir otelde meydana geldi. Otel sahibi A.E.'nin park halindeki otomobilinin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlanmasından 1 gün sonra, iddiaya göre iş adamından haraç istedikleri öne sürülen 4 kişi, A.E'nin oteline geldi.

'HARAÇ İSTEDİLER' İDDİASI

Yeni Asır'da yer alan habere göre; bir kişi dışarıda otomobilin başında beklerken, içeri giren silahlı 3 kişi lobide çalışanlarla birlikte oturan otel sahibinin kardeşi Ö.E. ile bir süre konuştu. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine otele gelen siyah montlu saldırgan belindeki silahı çıkardı.

KARDEŞİNİ BIÇAKLADILAR

Otel sahibinin kardeşi Ö.E. ve çalışanlar, kendilerine silah çeken kişiyi etkisiz hale getirmeye çalışırken arbede yaşandı. Arbede sırasında Ö.E. saldırganın yanındaki diğer kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

SALDIRGANLARIN ARASINA ÇİFT SİLAHLA DALDI

Olay sırasında kaldığı otel odasından bağrışmaları duyup, lobiye koşan A.E., saldırganların arasına çift silahla daldı. A.E., 3 saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Biri ağır olmak üzere 3 yaralı Manisa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaşanan olay otelin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

1 GÜN ÖNCE OTOMOBİLİ KURŞUNLANMIŞ

Oteldeki çatışmadan 1 gün önce otomobiline 7 kurşun sıkılan A.E.'nin olay sonrası Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek can güvenliğinin olmadığı yönünde ifade verdiği belirtilirken, her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



