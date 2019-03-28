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SESRIC'in yeni Genel Direktörü Nebil Dabur oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 22:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: "Eğitimde, kültürde ve sanatta karşılaştığımız tehditlerin analiz edilmesinde ve bu analizler üzerine bir politika inşa edilmesi noktasında SESRIC'in kıymetli araştırmaları ve çalışmaları bizlere çok önemli bir rehber teşkil ediyor" - SESRİC Genel Direktörü Nebil Dabur: - "SESRIC, İİT bünyesinde önemli bir istatistik bankası olarak görev yapıyor. Yüksek kaliteli istatistikler üretiyoruz ve bu sayede üyelerimiz daha iyi politikalar üretme şansı buluyor"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin (SESRIC) yeni Genel Direktörü Nebil Dabur oldu.

SESRIC bünyesinde 4 yıldır genel direktörlük görevini yürüten Büyükelçi Musa Kulaklıkaya görevini İİT bünyesinde 1996'dan görev yapan Nebil Dabur'a devretti.

Devir nedeniyle Başkent'te yapılan resepsiyonda bir konuşma yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 4 yıldır önemli bir görevi başarıyla yürüten Büyükelçi Kulaklıkaya'nın bayrağı, SESRİC'in 23 yıldan bu yana hemen her kademesinde çalışan Dabur'a devrettiğini belirtti.

Kıran, yaptığı hizmetler için Kulaklıkaya'ya teşekkür etti, Dabur'a da yeni görevinde başarılar diledi.

SESRIC'in İslam dünyasının karşılaştığı sorunların çözülmesinde önemli görevler ifa ettiğini söyleyen Kıran, "Eğitimde, kültürde ve sanatta karşılaştığımız tehditlerin analiz edilmesinde ve bu analizler üzerine bir politika inşa edilmesi noktasında SESRIC'in kıymetli araştırmaları ve çalışmaları bizlere çok önemli bir rehber teşkil ediyor." dedi.

Yavuz Selim Kıran, İslam dünyasının son dönemde büyük tehditlerle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, İslam düşmanı faşist ve ırkçı bir teröristin Yeni Zelanda'da 50 Müslümanı gözünü kırpmadan şehit ettiğini hatırlattı.

Yeni Zelanda'daki terörün arkasında yatan temel hedefin İslam ve Türkiye olduğunu söyleyen Kıran, İslam dünyasına ait sorunların uluslararası platformlarda konuşulmasına karşı olanların bu saldırıya sessiz kaldığını ifade etti.

- "İslam dünyasının dayanışma içerisinde olması önemli"

Kıran, "Bizim karşı karşıya kaldığımız sorunlara karşı İslam dünyasının dayanışma içerisinde olması çok önemli. Bugün İİT Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en önemli çabasını buna sarf etmiştir. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı ortak meselelere karşı, tıpkı İİT’nin kuruluş felsefesinde olduğu gibi, her sorunda dayanışmasına öncülük etmeye çalışmıştır." diye konuştu.

İslam dünyasının sorununun insanlığın da ortak meselesi olduğunu vurgulayan Kıran, bunları ilk önce İslam dünyasının sahiplenmesi ve çözme hassasiyetini göstermesi gerektiğini söyledi.

- "SESRIC artık 40 yaşında bir İİT kuruluşu"

SESRIC'in yeni Genel Direktörü Dabur, konuşmasının başında selefi Kulaklıkaya'ya teşekkür etti ve adaylığı sürecinde kendisine destek veren Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkir olduğunu belirtti.

Dabur, "SESRIC artık 40 yaşında bir İİT kuruluşu ve ben de 5. Genel Direktörüm. Daha önceden kendileriyle de çalışma şansı bulduğum bütün genel direktörlere teşekkür ederim." dedi.

Dabur, SESRIC çalışmalarına İslam dünyası için güçlü ve istikrarlı bir şekilde devam edeceklerini söyledi.

SESRIC'in hizmetlerini İİT ve üye devletlerine destek amacıyla sürdüreceğinin altını çizen Dabur, görev alanlarının istatistik, araştırma ile eğitim olduğunu belirtti.

- "Politikaya dönük araştırmalarımız devam ediyor"

Dabur, "SESRIC, İİT bünyesinde önemli bir istatistik bankası olarak görev yapıyor. Yüksek kaliteli istatistikler üretiyoruz ve bu sayede üyelerimiz daha iyi politikalar üretme şansı buluyor. İİT'nin ana sosyoekonomik araştırma grubuyuz. Dolayısıyla politikaya dönük araştırmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

İİT üyesi devletler arasındaki iş birliğini geliştirmek için çabalarını sürdüreceğini dile getiren Dabur, SESRIC'in Genel Direktörü olarak ciddiyetle, sadakatle ve dürüstlükle çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

- "Filistin olarak İİT'ye özel önem veriyoruz"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da "Biz, Filistin olarak İİT'ye özel önem veriyoruz. İİT’nin kuruluş sebepleri ve olaylar silsilesine baktığımızda bunu daha iyi anlıyoruz." ifadesini kullandı.

İİT'nin 1969'da Mescidi Aksa'nın bir Yahudi tarafından kundaklanması üzerine kurulduğunu hatırlatan Mustafa, o gün işlenen suçla Yeni Zelanda'daki saldırının benzerlik taşıdığını vurguladı.

Büyükelçi Mustafa, "1969’da Müslümanların kutsal mekanı olan Mescidi Aksa hedefte iken, bugün Müslümanlar için yine kutsal olan bir cami hedef alındı." diye konuştu.

Her iki saldırının da Müslümanlara kin besleyen güruhlar tarafından yapıldığını savunan Mustafa, bu tür zulümlerin bitmesi temennisinde bulundu.

Mustafa, Dabur’un genel direktörlük görevine hakkıyla geldiğini ve isabetli bir tercih olduğunu belirterek, Kulaklıkaya'nın da yıllardır bu görevi layıkıyla yürüttüğüne dikkati çekti.

- Görev değişimi

SESRIC bünyesinde 4 yıldır genel direktörlük görevini yürüten Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İİT Genel Merkezinde, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine seçildi.

Kulaklıkaya'dan görevi devralan ve Filistin doğumlu olan Nebil Dabur ise 1996'dan bu yana SESRIC bünyesinde, ekonomist, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Departmanı Direktörü ve Genel Direktör Asistanlığı olarak görevlerini yürüttü.

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Büyükelçi Musa Kulaklıkaya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) SESRIC

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