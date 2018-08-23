Sessions’dan Kendisini Eleştiren Trump’a Yanıt

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Başkan Donald Trump’ın kendisini hedef alan sözlerine sessiz kalmadı. Sessions, “Adalet Bakanlığı’nı hiçbir zaman idare edemedi” diyen Trump’a, kendisi ve bakanlığının “siyasi hesaplardan uygunsuz şekilde etkilenmeyeceğini” vurgulayarak yanıt verdi.

Rusya soruşturmasından çekilme kararından dolayı Sessions’a karşı oldukça öfkeli olan ve bu tepkisini sık sık dile getiren Trump, Fox News’a verdiği mülakatta, “Ona bu işi (bakanlığı) vermemin tek sebebi neydi biliyor musunuz? Çünkü sadakat hissettim, ilk destekçilerimden biriydi” demiş ve Sessions için “Adalet Bakanlığı’nın hiçbir zaman idare edemedi” ifadesini kullanmıştı.

Trump Adalet Bakanı Sessions’a Yüklendi

Sessions bu sözlerin hemen ardından yazılı açıklama yayınlayarak, “yemin ettiği gün Adalet Bakanlığı’nın idaresini eline aldığını ve Başkan’ın gündemini icra etmede eşi görülmemiş başarı sağladıklarını” belirtti.

Kendisi bu görevde olduğu sürece Adalet Bakanlığı’nın “eylemlerinin”, “siyasi hesaplardn uygunsuz şekilde etkilenmeyeceğini” kaydeden Sessions, “En yüksek standartları talep ederim ve bu standartlar karşılanmadığında da gereğini yaparım” dedi.

