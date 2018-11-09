Sessions’ın İstifası Rusya Soruşturmasını Nasıl Etkileyecek?

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın istifasından sonra Rusya soruşturmasının akıbetinin ne olacağı merak konusu. Başkan Donald Trump, Fransa’nın başkenti Paris’e hareketinden önce Beyaz Saray’da gazetecilere bu konuda açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın Trump’ın talebi doğrultusunda istifası sonrası onun yerine vekaleten atadığı Matt Whitaker ve Rusya soruşturmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Trump, özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü, 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiaları ve Trump’ın kampanya ekibiyle Rusya arasında olası bir işbirliğine yönelik soruşturma konusunda Whitaker’la görüşmediğini söyledi. Başkan Trump Amerika’daki ara seçimlerden sonra düzenlediği basın toplantısında, daha önce Rusya soruşturmasından çekilen Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın siyasi geleceğine ilişkin kararını gelecek hafta içinde vereceğini açıklamış ancak Sessions seçimlerin ertesi günü Trump’ın talebi doğrultusunda istifa ettiğini duyurmuştu. Trump da Sessions’ın yerine Rusya soruşturmasının kapsamına yönelik eleştirileriyle bilinen Matt Whitaker’ı atamıştı. Ara seçimde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden alan Demokratlarsa Trump’ın Whitaker’ı bu göreve getirmesine tepki gösterdi, bu hamleyi Rusya soruşturmasını engelleme çabası olarak niteledi.

Başkan Trump, Whitaker’ın da Rusya soruşturmasından çekilip çekilmeyeceği sorusuna “Soruşturmaya dahil olup olmama kararı ona kalmış. Kimi göreve getirirsem, onun peşine düşüyorlar” diye yanıtladı. Trump sığınmacı başvurusu kurallarını değiştiren kararnameyi imzaladı Trump, ara seçimde çok tartışılan göçmen siyaseti kapsamında sığınmacıların başvuru kurallarını değiştiren bir kararname imzalayacağını açıklamıştı. Trump söz konusu kararnameyi bu sabah imzaladı. Gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, Meksika sınırından yasa dışı şekilde Amerika’ya geçiş yapan göçmenlerin sığınmacı başvurusunda bulunmalarını engelleyen yeni uygulamayı savundu. Trump ara seçim öncesinde Amerika’da doğan bebeklere doğrudan vatandaşlık verilmesi uygulamasını kaldırma niyeti olduğu mesajını vermiş ancak bazı hukukçular böyle bir adımın Amerika anayasasına aykırı olacağı uyarısında bulunmuştu. Trump, bu konuda yakın zamanda harekete geçeceğini, konunun da büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi’ne gideceğini belirtti.

Trump’tan CNN açıklaması Trump’ın ara seçim sonrası düzenlediği basın toplantısına CNN’in Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta’yla yaşadığı söz dalaşı ve gergin anlar damga vurmuştu. Jim Acosta’nın Beyaz Saray akreditasyonu o basın toplantısı sonrasında iptal edilmiş, gerekçe olarak da Acosta’nın Beyaz Saray stajyeriyle fiziksel olarak mikrofon mücadelesine girmesi gösterilmişti. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders Twitter hesabından o anlara ilişkin bir görüntü paylaşmış ancak görüntüyle oynandığı iddia edilmişti. Trump’a bu konu da soruldu. Başkan Trump, görüntüyle oynanmadığını, sadece yakınlaştırıldığını savundu. Trump Jim Acosta’nın Beyaz Saray akreditasyonunun askıya alınmasıyla ilgili olarak da başka gazetecilerin de akreditasyonlarının iptal edilebileceği mesajını verdi. Başkan Trump, “Beyaz Saray kutsal bir yerdir, özel bir yerdir. Beyaz Saray’a ve başkanlık makamına saygı göstermeniz gerekir” diye konuştu. Acosta için “Akıllı biri olduğunu sanmıyorum, profesyonel davranmıyor ama sesi gür çıkıyor” diyen Trump, CNN televizyonunda yorumcu olarak zaman zaman ekrana çıkan April Ryan’a da yüklendi. Trump, “Ne yaptığını bilmiyor. Reklamı çok yapılıyor sonra da zam alıyor” diye konuştu.