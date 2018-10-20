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"Sessiz bir devrim yaptık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Son 17 yılda her alanda olduğu gibi insan hakları konusunda da büyük reformlar gerçekleştirdik. Gerçek özgürlük, dini, kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda devrim niteliğinde pek çok reforma imza attık. Yani sessiz bir devrim yaptık"

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Son 17 yılda her alanda olduğu gibi insan hakları konusunda da büyük reformlar gerçekleştirdik. Gerçek özgürlük, dini, kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda devrim niteliğinde pek çok reformlara imza attık. Yani sessiz bir devrim yaptık." dedi.

Usta, partisinin bir otelde düzenlenen 81 İl 7 Bölge Eğitim Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantıları Konya'dan başlattıklarını belirtti.

AK Parti olarak bugüne kadar güçlülerin değil, sosyal adaletin hakim olduğu, sosyal refahın hüküm sürdüğü Türkiye ve dünya hedefi ile hareket ettiklerini anlatan Usta, "Her zaman insanlık için insan hakları için daha iyisini nasıl yapabiliriz, 2023 vizyonumuza ve hedeflerimize nasıl ulaşabiliriz, insana ve insanlığa hizmet yolunda nasıl daha hızlı ilerleyebiliriz çabası içerisindeyiz. Bu toplantılarla da bir yol haritası belirlemek için ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. Bugüne kadar ülkemiz ve vatandaşlarımız için yaptıklarımızı bir lütuf olarak değil, bir hakkın teslimi olarak gördük. Çünkü biz gönül coğrafyamızda bir gönül medeniyeti inşa eden insanlığa insanın nasıl olduğunu öğreten bir milletin evlatlarıyız." diye konuştu.

- "Batı'nın bu iki yüzlü tavrını çok daha iyi anlıyoruz"

Usta, daha yaşanabilir bir Türkiye ve dünya kurmak için durmadan çalıştıklarını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler dünü hatırlıyor, bugünü anlıyor yarın için de daha yaşanabilir bir Türkiye ve dünya kurmak için çalışıyoruz. İşte o zaman yaptıklarımız ve bugün dünya üzerinde yaşananlar çok daha anlamlı bir hale geliyor. O zaman Batı'nın bu iki yüzlü tavrını çok daha iyi anlıyoruz. Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'da yaşananları insan haklarından bahsedip Müslümanlara zulüm yaşatan bu cani zihniyeti daha iyi anlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye, tüm mazlumların umudu hale geldi. Milletini seven, milletine ve mazlumlara sahip çıkan, dünyanın 5'ten büyük olduğunu ispat eden bir Türkiye var. Bu 17 yıldır gece gündüz çalışan AK Parti'nin başarısıdır."

- "Devrim niteliğinde pek çok reformlara imza attık"

Tüm canlıların haklarını koruyan bir ecdadın torunları olduklarını kaydeden Usta, "İnsanın canına, aklına, nesline, inancına ve malına sahip çıkmak hem inancımız hem de devlet geleneğimizdir. Burada esas mesele kendi ölçülerimizin farkına varıp bu ölçülere sahip çıkmaktır. Son 17 yılda her alanda olduğu gibi insan hakları konusunda da büyük reformlar gerçekleştirdik. Gerçek özgürlük, dini, kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda devrim niteliğinde pek çok reformlara imza attık. Yani sessiz bir devrim yaptık." ifadesini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta Konya

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