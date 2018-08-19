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"Sessiz Çığlık" Cenevre'ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 19:16 | Son Güncelleme

"Sessiz Çığlık Bisiklet Turu" kapsamında Türkiye'den yola çıkan 12 engelli bisikletçi, BM Cenevre Ofisi önündeki Kırık Sandalye Heykeli'nin bulunduğu meydana ulaştı - Tur Koordinatörü Hüseyin Nacar: - "Engelliler ordusuna yeni engelliler dahil olmaması için darbelere, teröre ve savaşa hayır demek için, 49 günde 10 Avrupa ülkesinde 4 bin 521 kilometre hayata pedal çevirmek için yola çıktık"

CENEVRE (AA) - "Sessiz Çığlık Bisiklet Turu" kapsamında Türkiye'den yola çıkan 12 engelli bisikletçi, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen Kırık Sandalye Heykeli'nin bulunduğu meydana ulaştı.

Dünyadaki tüm engelli bireylerin haklarına dikkati çekmek ve barış çağrısında bulunmak için Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde Türkiye'den yola çıkan engelli bisikletçilerin Avrupa turu sürüyor.

Kırık Sandalye Heykeli'nin bulunduğu meydana gelen 12 kişilik bisikletçi grubunu Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nda görevli konsolos Levent Çeri karşıladı.

Tur Koordinatörü Hüseyin Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Engelliler ordusuna, yeni engelliler dahil olmaması için darbelere, teröre ve savaşa hayır demek için, 49 günde 10 Avrupa ülkesinde 4 bin 521 kilometre pedal çevirmek için yola çıktık." dedi.

Gerçekleştirdikleri turun sportif bir etkinlik veya yarış olmadığını vurgulayan Nacar, amaçlarının Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda güzergahını takip edecek turda BM gibi dünyadaki karar merci kurumların dikkatini engellilerin sorunlarına çekmek olduğunu söyledi.

Nacar, sadece engelli haklarına vurgu yapmanın ötesinde 15 Temmuz darbe girişimine tepki göstermek için de söz konusu etkinliği yaptıklarını belirterek, Cenevre'den sonraki duraklarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bulunduğu Fransa'nın Strazburg kenti olduğunu bildirdi.

Cenevre'ye kadar 3058 kilometre pedal çevirdiklerini dile getiren Nacar, turun kalan kısmında 2 bin 350 kilometre daha yol katedeceklerini belirtti.

Nacar, "Sessiz Çığlık Bisiklet Turu"na verdikleri destekten ötürü Dışişleri Bakanlığı ve geçtikleri ülkelerdeki Türk misyonlarında çalışan diplomatlara teşekkür etti.

Barikat Sanat Atölyesi tarafından düzenlenen tura katılan üyeler BM Cenevre Ofisi'nin önünde "Bir Düş Kuruyoruz Barikatsız Bir Dünya İçin" sloganı attıktan sonra bisikletleriyle tekrar yola çıktı.

Toplamda 10 Avrupa ülkesinde 49 gün pedal çevirecek olan görme, işitme, ortopedik engelli bisikletçilerden oluşan grup, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Lahey Adalet Divanı önünde engellilerin haklarına dikkatleri çekerek barış çağrısı yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
BM Cenevre sessiz çığlık

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