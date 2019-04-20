HABER

Sessiz dünyasını sanatla güzelleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü'nde eğitim gören doğuştan işitme engelli Zehra İnanöz, sanat azmiyle herkese örnek oluyor - Zehra İnanöz: - "Kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Engellerim bana engel olmayacak"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü'nde eğitim gören doğuştan işitme engelli olan Zehra İnanöz, sessiz dünyasını sanatla güzelleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü'nün yıl sonu sergisi Gar Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sergide doğuştan işitme engelli Zehra İnanöz'ün hem eserleri hem de hayat hikayesi dikkati çekti.

Ailesinin 2018 yılında Ankara'ya taşınmasına rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü'ndeki eğitimine son vermeyen İnanöz, haftada bir gün Ankara'dan Kocaeli'ye hızlı trenle gelerek eğitimini sürdürdü.

Geleneksel Türk süsleme sanatlarına olan sevgisi hiçbir engele takılmayan İnanöz, bir azmin zaferini, nakşettiği eserlere de yansıttı.

- "Engellerim bana engel olmayacak"

İnanöz, işitme engelli biri olarak her zaman kendisini geliştirmeye çalıştığını belirtti.

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi'ndeki dersler sayesinde yeteneklerini keşfettiğini aktaran İnanöz, "Hocalarım ve arkadaşlarım ile iletişim sorunu yaşamadım, her zaman ders ortamında anlatılanları anladım ve isteklerimi anlatabildim. Ortak dilimiz sanat olduğu için zorluklar olsa da her zaman aşıldı. Öğrenmek bana ayrı bir heyecan veriyor. Her şeyden önce bu sanat bana sabırlı olmayı öğretti. Zamanımı hatta hiçbir anımı boşa geçirmiyorum. Kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Engellerim bana engel olmayacak." ifadesini kullandı.

Tezhip sanatında hocasından icazetini alacağına dair hayali olduğunu vurgulayan İnanöz, minyatür sanatında çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Eğitmenleri de Zehra'nın anlatılmak isteneni hemen anladığını ve ders esnasında örnek uygulamaları seri olarak yaptığını, odaklanarak eserlerini tamamladığını belirterek, duymamak ve konuşamamanın öğrenmek için engel olmadığının en iyi örneğinin Zehra olduğunu ifade etti.

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
11 ilde nargile tütünü kaçakçılığı operasyonu: 56 gözaltı11 ilde nargile tütünü kaçakçılığı operasyonu: 56 gözaltı
Eroğlu çiftçinden sıradışı düğün albümüEroğlu çiftçinden sıradışı düğün albümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli sanat Zehra İnanöz

En Çok Okunan Haberler

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.