Sessiz dünyasını sanatla güzelleştirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü'nde eğitim gören doğuştan işitme engelli olan Zehra İnanöz, sessiz dünyasını sanatla güzelleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü'nün yıl sonu sergisi Gar Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sergide doğuştan işitme engelli Zehra İnanöz'ün hem eserleri hem de hayat hikayesi dikkati çekti.

Ailesinin 2018 yılında Ankara'ya taşınmasına rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü'ndeki eğitimine son vermeyen İnanöz, haftada bir gün Ankara'dan Kocaeli'ye hızlı trenle gelerek eğitimini sürdürdü.

Geleneksel Türk süsleme sanatlarına olan sevgisi hiçbir engele takılmayan İnanöz, bir azmin zaferini, nakşettiği eserlere de yansıttı.

- "Engellerim bana engel olmayacak"

İnanöz, işitme engelli biri olarak her zaman kendisini geliştirmeye çalıştığını belirtti.

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi'ndeki dersler sayesinde yeteneklerini keşfettiğini aktaran İnanöz, "Hocalarım ve arkadaşlarım ile iletişim sorunu yaşamadım, her zaman ders ortamında anlatılanları anladım ve isteklerimi anlatabildim. Ortak dilimiz sanat olduğu için zorluklar olsa da her zaman aşıldı. Öğrenmek bana ayrı bir heyecan veriyor. Her şeyden önce bu sanat bana sabırlı olmayı öğretti. Zamanımı hatta hiçbir anımı boşa geçirmiyorum. Kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Engellerim bana engel olmayacak." ifadesini kullandı.

Tezhip sanatında hocasından icazetini alacağına dair hayali olduğunu vurgulayan İnanöz, minyatür sanatında çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Eğitmenleri de Zehra'nın anlatılmak isteneni hemen anladığını ve ders esnasında örnek uygulamaları seri olarak yaptığını, odaklanarak eserlerini tamamladığını belirterek, duymamak ve konuşamamanın öğrenmek için engel olmadığının en iyi örneğinin Zehra olduğunu ifade etti.