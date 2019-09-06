'Sessiz Kalma Fezlekeleri Kayyum Atamalarına Gerekçe'

HDP’li Toğrul “Çeşitli sivil toplum örgütleri ile yaptığımız bir çalışmada Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan, STK Temsilcileri, milletvekilleri ve kanaat önderlerinin katıldığı bir toplantıda eş genel başkan kürsüde konuşurken biz milletvekillerinin de sessizce dinleyerek terör örgütü propagandası yaptığımız gerekçesiyle dokunulmazlığımızın kaldırılmasıyla talebiyle meclise fezleke geldi. Yine bunun bir benzeri Diyarbakır kent merkezinde bir basın açıklaması sırasında yaşandı. Açıklama metnini gazetecilere Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan okuyordu. Yine ‘basın açıklamasını sessiz dinleyerek terör örgütü propagandası yaptığımız gerekçesiyle’ dokunulmazlığımızın kaldırılması talebiyle meclise fezleke gönderildi. Bu tür olaylar bugün belediyelerimize kayyum atanmasına gerekçe yapılıyor” dedi.

Fezlekelerin HDP ve HDP’li vekilleri zapturapt altına almak için bir araca dönüştürüldüğünü söyleyen Toğrul, “Biz konuşmalarımızın hepsini basına ve kamuoyuna açık bir şekilde yapıyoruz. Orada partimizin organize ettiği bir toplantıya katılmamız siyasi partilerin çalışmalarının bir parçasıdır. Eş Genel Başkanımız konuşurken ne yapmamız bekleniyordu onlara sormak isterim ve bu konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyorum’’ ifadelerini kullandı.

“Saray demek yasak, kayyum demek yasak”

Fezlekelerin hukuki bir zemininin olmadığını savunan HDP’li Toğrul, “Siyasi parti çalışması yapmak yasak, basın açıklaması yapmak yasak. Örneğin kayyum atanıyor, halkın iradesi gasp ediliyor. Kayyum olarak atananların eğer gerçekten tezleri güçlü ise bizim de çıkıp kendimizi kamuoyuna anlatmamıza izin vermeleri gerekmez mi? Ama iki şapkaları var, hem kayyum olarak atanıyorlar hem de mülki idare amiri olarak 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‘na göre tüm basın açıklamalarını, bir araya gelerek bu durumu ifade etmemizi yasaklayabiliyorlar. Geçtiğimiz hafta Çukurova bölgesindeydim. Adana’da basın açıklamasına izin verildi ama şartlı izin verildi. Saray demek yasak, kayyum demek yasak. ‘Eğer bu şartlara uyarsanız biz izin veririz’ diye açıkça belge imzalatmak istiyorlar. Hem kayyum atayacaksın, hem iradeyi gasp edeceksin hem de kayyum demeyeceksin. Ben bu durumu şuna benzetiyorum; George Orwell’in 1984 adlı eserinde diyor ki ‘Hiçbir şey yasa dışı değildi, çünkü ortada bir yasa yoktu.’ Şu anda da hiçbir şey hukuk dışı değil, çünkü ortada hukuk yok’’ diye konuştu.