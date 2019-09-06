'Sessiz Kalma Fezlekeleri Kayyum Atamalarına Gerekçe'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan’ın farklı etkinliklerdeki konuşmalarına “tepki göstermedikleri” gerekçe gösterilerek dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle geçen yıl hakkında fezleke çıkarılan isimlerden HDP Gaziantep milletvekili Mahmut Toğrul, bu fezlekelerin belediyelere kayyum atanmasına gerekçe olarak bugünler için hazırlandığını öne sürdü.
HDP Eş Genel Başkanı Buldan ve HDP Grup Başkan Vekili Kurtulan’ın TBMM’de konuşmaları sırasında tepkisiz kaldığı gerekçe gösterilerek, HDP Gaziantep milletvekili ve TBMM İdare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle, 5 Aralık ve 18 Aralık 2018’de iki fezleke düzenlenmişti.
VOA Türkçe’nin konuştuğu Mahmut Toğrul, bu tür fezlekelerin şimdi belediyelere kayyum atanmasına gerekçe olarak yapıldığını savundu.
HDP’li Toğrul “Çeşitli sivil toplum örgütleri ile yaptığımız bir çalışmada Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan, STK Temsilcileri, milletvekilleri ve kanaat önderlerinin katıldığı bir toplantıda eş genel başkan kürsüde konuşurken biz milletvekillerinin de sessizce dinleyerek terör örgütü propagandası yaptığımız gerekçesiyle dokunulmazlığımızın kaldırılmasıyla talebiyle meclise fezleke geldi. Yine bunun bir benzeri Diyarbakır kent merkezinde bir basın açıklaması sırasında yaşandı. Açıklama metnini gazetecilere Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan okuyordu. Yine ‘basın açıklamasını sessiz dinleyerek terör örgütü propagandası yaptığımız gerekçesiyle’ dokunulmazlığımızın kaldırılması talebiyle meclise fezleke gönderildi. Bu tür olaylar bugün belediyelerimize kayyum atanmasına gerekçe yapılıyor” dedi.
Fezlekelerin HDP ve HDP’li vekilleri zapturapt altına almak için bir araca dönüştürüldüğünü söyleyen Toğrul, “Biz konuşmalarımızın hepsini basına ve kamuoyuna açık bir şekilde yapıyoruz. Orada partimizin organize ettiği bir toplantıya katılmamız siyasi partilerin çalışmalarının bir parçasıdır. Eş Genel Başkanımız konuşurken ne yapmamız bekleniyordu onlara sormak isterim ve bu konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyorum’’ ifadelerini kullandı.
“Saray demek yasak, kayyum demek yasak”
Fezlekelerin hukuki bir zemininin olmadığını savunan HDP’li Toğrul, “Siyasi parti çalışması yapmak yasak, basın açıklaması yapmak yasak. Örneğin kayyum atanıyor, halkın iradesi gasp ediliyor. Kayyum olarak atananların eğer gerçekten tezleri güçlü ise bizim de çıkıp kendimizi kamuoyuna anlatmamıza izin vermeleri gerekmez mi? Ama iki şapkaları var, hem kayyum olarak atanıyorlar hem de mülki idare amiri olarak 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‘na göre tüm basın açıklamalarını, bir araya gelerek bu durumu ifade etmemizi yasaklayabiliyorlar. Geçtiğimiz hafta Çukurova bölgesindeydim. Adana’da basın açıklamasına izin verildi ama şartlı izin verildi. Saray demek yasak, kayyum demek yasak. ‘Eğer bu şartlara uyarsanız biz izin veririz’ diye açıkça belge imzalatmak istiyorlar. Hem kayyum atayacaksın, hem iradeyi gasp edeceksin hem de kayyum demeyeceksin. Ben bu durumu şuna benzetiyorum; George Orwell’in 1984 adlı eserinde diyor ki ‘Hiçbir şey yasa dışı değildi, çünkü ortada bir yasa yoktu.’ Şu anda da hiçbir şey hukuk dışı değil, çünkü ortada hukuk yok’’ diye konuştu.
‘Hükümet bizleri polisle karşı karşıya getirmeye çalışıyor’
Yasaklarla birlikte karar mercilerinin kendilerini polislerle karşı karşıya getirmeye çalıştıklarına vurgu yapan HDP’li Vekil Toğrul, “Yaratılmak istenen çatışma ortamına karşı biz de ısrarla hiçbir şekilde şiddete başvurmadan, şiddet ortamına neden olmadan, kayyuma karşı olan tutumumuzu demokratik bir şekilde elimizden geldiğince direnmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Fezlekelere konu olan konuşmalar, Buldan’ın 27-28 Ekim 2018 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesi Demir Otel’de düzenlenen “Ortadoğu Krizi ve Demokratik Ulus Çözümü” adlı etkinlikte yaptığı konuşma ve Fatma Kurtulan’ın 9 Ekim 2018 tarihinde Diyarbakır’daki operasyonda 100’ün üzerinde kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla AZC Plaza önünde yaptığı basın açıklamasıydı. Buldan ve Kurtulan’a tepki göstermedikleri gerekçesiyle farklı tarihlerde 20'ye yakın HDP milletvekili hakkında fezleke hazırlanmıştı.
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