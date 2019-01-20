Sessiz katil gözü vuruyor!

Yüksek tansiyonun (hipertansiyon) erken teşhisi; kalp krizi, felç ve gözün ötesinde diğer ciddi sağlık sorunlarının da önlenmesine yardımcı olabilir. “Diyabet veya hipertansiyonun neden olduğu vasküler koşullar nedeniyle göz damarlarındaki değişiklikleri görebiliriz. Retinadaki damarlar biraz daha sertleşebilir” diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “Bir şeyler gerçekten kötüye gittiğinde kanın damarlardan sızmaya başladığını ve bazı kanamaları görebiliriz. Bu da bir dizi görme sorununa neden olabilir” dedi.

GÖRME KAYBINA SEBEP OLABİLİR

Yüksek tansiyonun sebep olduğu görme kusurları yıllarca ortaya çıkmayabilir. Koroidopati, retinanın altında görmeyi bozabilecek bir sıvı birikimi veya optik nöropati, sinir hücrelerini öldürebilecek ve görme kaybına neden olabilecek bir kan akışı tıkanmasıdır.

Yüksek tansiyon; hipertansif retinopati, bulanık görme veya görme kaybına neden olan damar hasarı ile sonuçlanabilir. Ayrıca sessiz katil olarak anılan yüksek tansiyon, bir kalp krizine veya felce neden olmadan önce yıllarca kendini göstermeyebilir. Bu yüzden yüksek tansiyonu erken tespit edip diyet, egzersiz ve ilaçla tedavi etmek çok önemlidir.