HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sessiz katil'in önemli belirtisi! Oyun hamuruna dönen adam yaşadıklarını paylaştı

Sessiz katil'in önemli belirtisi! Oyun hamuruna dönen adam yaşadıklarını paylaştı

15.02.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücutta ortaya çıkan değişimler birçok hastalığın belirtisi olabiliyor. Çok riskli hastalıkları önceden fark etmek ve gerekli önlemi almak hayati önem taşıyor. TikTok hesabında oyun hamuruna dönüştüğünü paylaşan bir adam hastalığının etkilerini gösterdi.

Sessiz katil'in önemli belirtisi! Oyun hamuruna dönen adam yaşadıklarını paylaştı

31 yaşındaki sporcu Lawrence,TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videoda bacaklarında oluşan delikleri göstererek "Oyun hamurundan yapılmış gibiyim," dedi.
Lawrence sosyal medya hesabında ilk videosunu yayınladıktan iki hafta sonra kendisine selülit teşhisi konduğunu açıkladı. Doktorlar bu durumun ilerlemesinin antibiyotiklerle tedavi edilebilen ancak hızlı bir şekilde tedavi edilmezse yaşamı tehdit edebilen bir cilt enfeksiyonu olduğunu belirtiyor.Tedavi edilmezse sepsis gibi sessiz ölümlere neden olabilir ve nadiren enfeksiyon fasiyal astar adı verilen derin doku tabakasına yayılabilir.

CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİR

Uzmanlar, tehlikeli selülitin amputasyona, şoka ve hatta ölüme yol açabileceğini belirtiyor. Lawrence artık bacaklarını hamur gibi yoğuramıyor. "Bir ton insan bana kalp hastalığım veya karaciğer hastalığım, böbrek hastalığım, kanser ve şeker hastalığım olduğunu söylemeye çalışıyordu ama açıkçası durum bu değil."Selülit denen bir enfeksiyon geçirdim. Temelde açık bir yaradan sisteminize giren bakteriler." Lawrence daha sonra bacaklarındaki yaralara işaret ederek "bacağını birkaç hafta önce ezdiğini" söylüyor.

Ekran görüntüsü 2023-02-15 085851

SEMPTOMLARI GİZLENEBİLİYOR

Ödem, dokunun şişmesine neden olan sıvı birikmesidir ve genellikle aynı yerde çok uzun süre ayakta durmaktan veya oturmaktan kaynaklanır. Lawrence, "Bacağımdaki o çılgın delikler artık yok" dedi. Uzmanlar selülitin cildinizi sıcak ve ağrılı hale getirebileceğini ve bölge genellikle kırmızı göründüğünü belirtiyor. Semptomlar genellikle diğer cilt rahatsızlıkları gibi gizlenebildiğinden, genellikle sessiz bir katil olarak anılır.

Ekran görüntüsü 2023-02-15 085838

RİSKLİ BELİRTİLERE DİKKAT

NHS, çoğu insanın 7-10 gün sonra tamamen iyileştiğini belirtiyor.Selülitiniz varsa ve ayrıca şunları yaşıyorsanız, doktora başvurmalısınız.

  • Çok yüksek bir sıcaklık veya sıcak ve titrek hissedersiniz
  • Hızlı kalp atışı veya hızlı nefes alma
  • Cildinizde mor lekeler, ancak bu kahverengi veya siyah tende daha az belirgin olabilir
  • Baş dönmesi veya baygınlık hissi
  • Karışıklık veya oryantasyon bozukluğu
  • Soğuk, nemli veya soluk cilt
  • Tepkisizlik veya bilinç kaybı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mucize! Dünyada enkaz altında en uzun süre kalan kişilerMucize! Dünyada enkaz altında en uzun süre kalan kişiler
Binanın nasıl ayakta kaldığını görenler inanamadı!Binanın nasıl ayakta kaldığını görenler inanamadı!
Dünya Türkiye için seferber olmuşken alçak saldırı!Dünya Türkiye için seferber olmuşken alçak saldırı!
Anahtar Kelimeler:
tiktok oyun hamuru Selülit belirti risk

En Çok Okunan Haberler

Naci Görür bu kez 'bakkal hesabı yapıyorum' diyerek açıkladı

Naci Görür bu kez 'bakkal hesabı yapıyorum' diyerek açıkladı

Görüntüler İstanbul'dan, sosyal medyada gündem oldu: '10 bin TL'lik tabut'

Görüntüler İstanbul'dan, sosyal medyada gündem oldu: '10 bin TL'lik tabut'

Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!

Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!

Emlakçılar 'biz utanıyoruz' diye isyan ederken, fiyatlar 4 kat arttı!

Emlakçılar 'biz utanıyoruz' diye isyan ederken, fiyatlar 4 kat arttı!

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Yardıma koşmuşlardı! Duygusal anları anlattılar: Yunan olduğumuzu söyleyince...

Yardıma koşmuşlardı! Duygusal anları anlattılar: Yunan olduğumuzu söyleyince...

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.