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'Sessiz katil' olarak biliniyor! Kafanızda görülen 4 belirtiye dikkat: Önlenmezse birçok hastalığa neden oluyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
31.05.2024 11:57
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Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, Türkiye'de her 3 kişiden birini etkileyen potansiyel olarak ölümcül bir durumdur. Hipertansiyon baş ağrısı, kulak çınlaması gibi genel belirtiler veriyor ancak kronik yükseklikte bu belirtiler de olmayabiliyor. 'Sessiz katil' olarak da bilinen hipertansiyonun kafa bölgesinde görülen 4 önemli belirtisi var.

'Sessiz katil' olarak biliniyor! Kafanızda görülen 4 belirtiye dikkat: Önlenmezse birçok hastalığa neden oluyor!

Kronik kan basıncı yüksekliği lan hipertansiyon; kalp damar hastalığı, böbrek yetersizliği, kalp yetersizliği, beyin kanamaları ve felç için ana risk faktörü. Bu nedenle hipertansiyonu erkenden teşhis etmek birçok hastalığın da önlenmesi için oldukça önemli.

Express'te yer alan habere göre sessiz katil hipertansiyonun kafada görülen 4 önemli belirtisi bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, tansiyonunuzun çok yüksek olması durumunda bu belirtiler ortaya çıkabilir.

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Hipertansiyonu olan çoğu insan herhangi bir semptom hissetmiyor. Tansiyonunuzu kontrol etmek, yüksek tansiyonunuz olup olmadığını öğrenmenin en iyi yoludur. Hipertansiyon tedavi edilmezse böbrek hastalığı, kalp hastalığı ve felç gibi diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Kan basıncınız 180/120 veya daha yüksekse semptomları fark etmeye başlayabilirsiniz.

Kafada ortaya çıkan dört semptom şu şekildedir:

1) Şiddetli baş ağrıları,

baş ağrısı dönmesi beyin

2) Bulanık görme veya görme değişiklikleri,

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3) Burun kanaması,

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4) Kulaklarda uğultu oluşması durumudur.

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Bununla birlikte, WHO diğer potansiyel işaretleri şu şekilde sıralamaktadır:

  • Göğüs ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Nefes almada zorluk
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Endişe
  • Bilinç bulanıklığı, konfüzyon
  • Anormal kalp ritmi

Bu semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız ve yüksek tansiyonunuz varsa derhal yardım isteyin. Hipertansiyonu tespit etmenin tek yolu bir sağlık uzmanına kan basıncını ölçtürmektir. Kan basıncını ölçmek hızlı ve acısızdır.

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Her ne kadar bireyler otomatik cihazlar kullanarak kendi tansiyonlarını ölçebilseler de, riskin ve ilgili durumların değerlendirilmesi için bir sağlık uzmanının değerlendirmesi önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hipertansiyon tansiyon sessiz katil
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