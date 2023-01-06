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Sessiz katilin ilk belirtisi: Yaşanan ağrıyı önemsiz görmeyin! Hemen doktora başvurun

06.01.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içerisinde vücudumuzun çeşitli yerlerinde ağrılar yaşayabiliyoruz. Bu ağrılar genellikle yorgunluktan ve duruş bozukluğundan meydana gelse de uzun süreli ağrılar çeşitli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Sessiz katil olarak bilinen tehlikeli hastalığın ilk belirtisinin vücudun belirli bölgelerindeki ağrılar olduğu ortaya çıktı.

Sessiz katilin ilk belirtisi: Yaşanan ağrıyı önemsiz görmeyin! Hemen doktora başvurun

Zararlı yaşam alışkanlıkları çeşitli hastalıkların oluşmasında önemli rol oynuyor. Kolesterol toplumda sıklıkla görülen ve birçok hastanın hasta olduğunu bilmediği hastalıklar arasında yer alıyor. Kolesterol kan dolaşımını besleyerek , yağ molekülleri arter duvarlarına yapışmaya ve sertleşmeye başlıyor. Zamanla bu plak kalınlaşarak vücudun farklı bölgelerinde ağrıya neden olur. Çeşitli sağlık kuruluşlarına göre, plak oluşumunu deneyimleyen ilk arterlerden bazıları arkada bulunanlardır.

İLK OLARAK SIRTIN ALT KISMINDA GÖRÜLÜYOR

Sorumlu Tıp Doktorları Komitesi (PCRM), birçok insanın 20'li yaşlarına geldiğinde, bu arterlerde kan akışını bozan tıkanıklıkların zaten var olduğunu belirtmektedir. PCRM uzmanları şunları ekledi: "Sırtın alt kısmına giden arterler, vücutta plak biriktiren ve tıkanıklık belirtileri gösteren ilk arterler arasındadır."

SEMPTOMLARIN BAZILARI DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

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"Kalpten vücudun geri kalanına oksijen bakımından zengin kan ve yaşamı sürdüren besin maddelerini taşımaktan sorumlu olan sağlıklı arterler, sağlıklı bir vücudun korunması için gereklidir." Bu bireylerin birçoğu semptomları farklı şekilde deneyimleyecektir, ancak tıkalı arterlerin vücutta ortaya çıkmasının bazı yaygın yolları vardır.

SIRT AĞRISI YAŞAYAN KİŞİLERİN ARTERLERİNİN TIKANMA OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

Sağlık kurumuna göre, sırta giden kan akışının azalması omurları yastıklayan diskleri zayıflatabilir. Bu, ağrılı fıtıklaşmış disklere ve sıkışmış sinirlere yol açarak kronik sırt ağrısı gibi komplikasyonlara neden olabilir. Aslında, kronik sırt ağrısı çeken kişilerde, bel ağrısı olmayan kişilere kıyasla lomber arterlerin tıkanma olasılığı önemli ölçüde daha yüksektir.

TEDAVİ EDİLMEZSE ÖLÜMCÜL SONUÇLARA NEDEN OLABİLİR

Sonunda, büyük organlara kan akışının tamamen durmasına ve bir kişinin hayatını tehlikeye atmasına neden olan tam bir tıkanıklık meydana gelebilir. Örneğin karotid arterlerde plak oluştuğunda, bu arterler beyne kan sağladığından sağlık riskleri önemlidir. Karotid arterlerde plak birikmesi felç, kalp krizi ve hatta ölüm gibi bir dizi ciddi sağlık sorununa yol açabilir. Kalbe kan sağlayan koroner arterler de plak birikimi için başka bir yaygın bölgedir.

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ATEROSKLEROZ NASIL ÖNLENİR?

Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme ile sağlıklı bir yaşam tarzı, ateroskleroz gibi komplikasyonları azaltmak için kritik öneme sahiptir. Kolesterol seviyelerini yönetmek, bu tür komplikasyonları önlemek için bir başka önemli önlemdir. Diyete eklendiğinde, belirli yiyecekler zamanla plak seviyelerinde önemli azalmalar sağlayabilir.

DOĞRU BESLENME KOLESTEROLÜ DÜŞÜREBİLİR

Bitki sterolleri ve stanoller, kolesterole benzer bir kimyasal yapıya sahip olduklarından, kolesterol emilimini de azalttığı düşünülmektedir. Bitki sterolleri ağırlıklı olarak sebzeler, meyveler, buğday tohumu, kepekli tahıllar, fasulye, ayçiçeği tohumları ve bitkisel yağlar gibi bitki bazlı gıdalarda bulunur. Düzenli bir egzersiz rutini ile birleştiğinde, bu yiyecekler haftalar içinde kolesterolde önemli düşüşler sağlayabilir.

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