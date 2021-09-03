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"Sessiz komedyen"in hızlı yükselişi: Khabane Lame, TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçti

03.09.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın Chivasso kentinde yaşayan ve Mart 2020'de TikTok hesabı açan Lame, 17 ayda 108,8 milyon takipçiye ulaştı. "Sessiz komedyen" olarak da bilinen Lame, böylelikle TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu.

"Sessiz komedyen"in hızlı yükselişi: Khabane Lame, TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçti

Senegal'de doğup 1 yaşındayken ailesiyle İtalya'ya göç eden Lame, takipçi sayısı en hızlı artan ve Avrupa'da en çok takip edilen TikTok içerik üreticisi unvanını da kazandı.

İŞTEN ÇIKARTILINCA TIKTOK FENOMENİ OLDU

TikTok'a röportaj veren Lame, 15 Mart 2020'de Kovid-19 nedeniyle çalıştığı fabrikada işten çıkarıldığını ve TikTok macerasının o zaman başladığını söyledi.

Khaby Lame

Lame, çocukluğundan bu yana insanları güldürmeyi sevdiğini ve işsiz kaldığı dönemde de odasında TikTok videoları çekmeye karar verdiğini dile getirdi.

"Sessiz komedyen" olarak da bilinen Lame, basit işlerin karmaşık yollarla yapımını gösteren TikTok videolarını tiye alan skeçler çekiyor.

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HİÇ KONUŞMADAN ÜNLENDİ

Lame, videolarında sadece jest ve mimiklerini kullanıyor, hiç konuşmuyor.

TikTok'un en çok takipçiye sahip hesabı unvanını ise 123,6 milyon abonesi ve toplam 9,8 milyar beğenisi olan Charli d'Amelio elinde bulunduruyor.

Toplam beğenisi 1,6 milyar olan Lame'nin kısa sürede d'Amelio'yu geçerek TikTok'ta en çok takipçiye sahip içerik üreticisi olacağı tahmin ediliyor.

Khaby Lame, TikTok’un dünya çapında en çok takip edilen ikinci kişisi unvanını ele geçirdiKhaby Lame, TikTok’un dünya çapında en çok takip edilen ikinci kişisi unvanını ele geçirdi

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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