Sessiz kulak iltihabı nedir, tedavisi nasıl olur?

Bazı anne babalar çocuklarının ilgi çekmek veya onları kızdırmak için duymuyormuş gibi davrandıklarını veya okulda öğretmen çocuğun derse ilgisinin düşük olduğunu, sorulara cevap vermediğini söyleyebilir. Bu tarz davranışların altında bazen gerçekten dikkat bozukluğu veya ilgi isteği gibi durumlar olabileceğine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Duymama veya ilgilenmeme gibi durumlarda ilk yapılması gereken çocuğun kulaklarında bir problem olup olmadığına baktırmaktır” diyerek aileleri uyarıyor.

KULAĞIN İÇİ SIVI DOLAR

Kulak ile burun arasında anatomik olarak yakın bir ilişki vardır. Kapalı bir kutu olan kulağın basıncının düzenlenmesini, burun ile arasındaki bağlantıyı yapan östaki tüpü dediğimiz yapı sağlar. Bu sistem kabaca ‘düdüklü tencere’ye benzetilebilir, düdüklü tencerenin içindeki basıncı boşaltacak supap ise burunun arka kısmında bulunan östaki tüpüdür. Bu bölge burunun tıkandığı hastalıklarda veya tam östaki tüpüne komşu olan geniz eti, adenoid denilen yapının büyümesi sonucu tıkanabilir. Bu olayın sonucunda orta kulak ilerideki basıncı dengeleyemeyecek ve bu orta kulağın mukoza değişikleri sonucu sıvı oluşumuna sebep olarak, kulağın içinin dolmasına ve kemikçiklerin hareketlerinin azalarak işitme azlığına sebep olacaktır.