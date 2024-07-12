Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı düğün pozlarını yeni paylaştı

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Sessiz sedasız evlenen çiftten Pamuk sosyal medya hesabında nikahtan kareleri de paylaştı.

Ancak o pozlar bulanıktı ve pek de fanları tatmin etmemişti. 2011 Türkiye Güzeli Pamuk düğünden 1.5 ay sonra özel gününden paylaşımlarda bulundu.

GELİNLİĞİNE BEĞENİ YAĞDI

Melisa Aslı Yazıcı, kendi hesabından evlendikleri güne ait üç adet pozu arka arkaya paylaştı.

İkilinin gecikmeli düğün pozlarına beğeni yağarken güzel ismin gelinliği de dikkat çekti. Melisa Aslı Pamuk'un sade gelinliğine beğeni yağarken "Sade ve güzel", "Kadın gelinlikle de seksi olmuş", "Gelinlik şahane" yorumları da yapıldı.





