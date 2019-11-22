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Sessiz ve sinsi katil canınızı almasın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 09:59 | Son Güncelleme

HAVALARIN soğuması ile birlikte soba kullanan ve karbonmonoksit zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya olanlara uzmanlardan uyarı geldi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- HAVALARIN soğuması ile birlikte soba kullanan ve karbonmonoksit zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya olanlara uzmanlardan uyarı geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Raşit Çöl, "Yanan sobalar yatmadan önce söndürülmelidir. Kömür ve tutuşturma işlemi için uygun malzemeler kullanılmalıdır. Sobalar, TSE standartlarına uygun olmalıdır" dedi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Barut Keskin ise karbonmonoksit gazının havadan hafif, kokusuz, tatsız, renksiz olması ve tahriş etmemesi nedeniyle fark edilemediğinden 'sessiz katil' olarak adlandırıldığını söyledi.

Raşit Çöl, kış aylarında artan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Her yıl yüzlerce kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini hatırlatan Çöl, bacaların kontrol edilmesi, kalitesiz kömür kullanılmaması ve lodoslu havalarda soba yakılmaması gerektiğini söyledi. Yatmadan önce sobanın söndüğünden emin olunması gerektiğini belirten Çöl, "Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin önüne geçmek, bu gibi durumlarda birincil önceliğimizdir. Kendimizin ve ailemizin güvenliği için alınabilecek basit önlemlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceği unutulmamalıdır" dedi.

'LODOSLU HAVALARDA SOBA YAKILMAMALI'

İtfaiye Daire Başkanı Çöl, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı dikkat edilmesi gereken hususları, şu şekilde sıraladı:

"Yanan sobalar yatmadan önce söndürülmelidir. Kömür ve tutuşturma işlemi için uygun malzemeler kullanılmalıdır. Kömür tam tutuşmadan soba uyutulmamalıdır. Sobadaki ateşin üzerine kömür ilave edilmemelidir. Hava girişleri kapatılmamalıdır. Bacalar düzenli aralıklarla temizlenmeli, açık tutulmalı, hava akımına ulaşacak şekilde çevre yapılardan yükseltilmelidir. Gerekirse aspiratörler kullanılmalıdır. Soba boruları ve dirsekleri belirli aralıklarla temizlenmelidir. Sobalar, TSE standartlarına uygun olmalıdır. Odanın havalandırması uygun, bacanızda açık dahil olsa lodoslu havalarda soba yakılmamalı, şofben kullanmamalıdır. Havalandırma menfezleri toz ve soğuk giriyor diye kapatılmamalıdır. Banyolara bacalı şofbenleri yerleştirmemeli, bacalar açık bile olsa periyodik olarak temizliğinin kesinlikle yaptırılması gerekmektedir."

ZEHİRLENENE MÜDAHALE EDEN KİŞİ KENDİNİ KORUMALI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Barut Keskin ise karbonmonoksit gazının kokusuz, tatsız, renksiz ve tahriş etmemesi nedeniyle fark edilmesinin zor olduğunu belirterek, "Bundan dolayı sessiz katil ve sinsi düşman diyoruz. Zehirlenen kişiye kim yardım ediyorsa ilk önce kendisini korumalıdır. Cam ve kapılan açıldıktan sonra kişi hemen odadan çıkartılmalıdır. Nefes durdurduysa suni solunum başlanmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmalıdır" dedi.

Ula'nın Kızılağaç Mahallesinde yaşayan Güler Keleş (51), soba borularının temizliğine dikkat ettiğini ve kesinlikle yatarken kovanın içinde kömür bırakmadığını söyledi. Aynı mahallede yaşayan Ümmühan Tozlu (66) ise "Sobayı tutuşturduktan sonra üzerine güzel yanmasını beklerim. Daha sonra altını yavaş yavaş kapatırım. Kovanın üzerine kesinlikle kömür ilave etmem. O zaman çok tehlikeli olur" diye konuştu.

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