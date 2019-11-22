Sessiz ve sinsi katil canınızı almasın

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- HAVALARIN soğuması ile birlikte soba kullanan ve karbonmonoksit zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya olanlara uzmanlardan uyarı geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Raşit Çöl, "Yanan sobalar yatmadan önce söndürülmelidir. Kömür ve tutuşturma işlemi için uygun malzemeler kullanılmalıdır. Sobalar, TSE standartlarına uygun olmalıdır" dedi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Barut Keskin ise karbonmonoksit gazının havadan hafif, kokusuz, tatsız, renksiz olması ve tahriş etmemesi nedeniyle fark edilemediğinden 'sessiz katil' olarak adlandırıldığını söyledi.

Raşit Çöl, kış aylarında artan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Her yıl yüzlerce kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini hatırlatan Çöl, bacaların kontrol edilmesi, kalitesiz kömür kullanılmaması ve lodoslu havalarda soba yakılmaması gerektiğini söyledi. Yatmadan önce sobanın söndüğünden emin olunması gerektiğini belirten Çöl, "Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin önüne geçmek, bu gibi durumlarda birincil önceliğimizdir. Kendimizin ve ailemizin güvenliği için alınabilecek basit önlemlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceği unutulmamalıdır" dedi.