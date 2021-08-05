Sessizce geldi: Honor Play 5T Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor 12 Ağustos'a hazırlanıyor. Şirket, bu tarihte Honor Magic 3 serisi akıllı telefonlarını tanıtacağı büyük bir lansman düzenleyecek. Ancak yaklaşan lansman etkinliğinden önce Honor, Honor Play 4T Pro'nun halefi olan Honor Play 5T Pro'yu sessizce tanıttı.

HONOR PLAY 5T PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Honor Play 5T Pro, 60 Hz Full HD+ çözünürlük ve yüzde 94,2 ekran-kasa oranı sunan 6.6 inçlik LCD ekran ile geliyor. Ekranda nokta çentik yer alıyor ve söz konusu çentik telefonun 16 MP'lik ön kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Honor Play 5T Pro'nun teknik özellikleri arasında MediaTek Helio G80 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefon 22.5W hızlı şarj desteği sunan 4.000 mAh kapasiteli bir batarya sunuyor. Yazılım tarafında ise Android işletim sistemine sahip olan telefon, kutusundan Magic UI 4.0 arayüzü ile çıkıyor.

Play 5T Pro'nun arka kısmında 64 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü ile gelen çift kamera kurulumu yer alıyor. Kameraların biraz altında ise bir LED flaş bizleri selamlıyor.

HONOR PLAY 5T PRO'NUN FİYATI

Honor Play 5T Pro'nun fiyatı Çin'de yaklaşık 232 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Telefonun hem siyah hem de gümüş renk seçeneklerinin bulunduğunu da belirtelim.

