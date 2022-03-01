Sessizce sizi bitirmesine izin vermeyin! Sadece 3 adımda kurtulabilirsiniz

Yüksek tansiyon, tedavi edilmediği durumlarda kalp krizi, felç gibi geri dönüşü olmayan rahatsızlıkları tetikleyebilir. Türkiye’de her 3 kişiden 1’inde yüksek tansiyon olduğu düşünülürken, bu kişilerin birçoğu ise kendisinde yüksek tansiyon olduğunun farkında değil.

Hipertansiyonun ortaya çıkış nedenleri arasında genetik yatkınlık ve aşırı tuz tüketimi ilk sıralarda yer alırken hastaların büyük bir bölümünde yüksek tansiyon nedeni belli değildir. Mutlaka kontrol altına alınması gereken hipertansiyon, ani tansiyon yükselmelerinde beyin kanaması ve felce neden olabilmektedir.

Bunlarla birlikte son yıllarda kontrol altına alınmaya çalışılan obezite, yüksek tansiyon riskini tetikler. Yeterince uyumama veya uyku bozukluğu da yüksek tansiyonun tetikleyebilir.

YÜKSEK TANSİYON NASIL KONTROL ALTINA ALINIR?

Sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri yapmak bazen yüksek tansiyon alma şansınızı azaltmaya ve zaten yüksekse tansiyonunuzu düşürmeye yardımcı olabilir.

Yapılan son çalışmalar sadece sağlıklı yaşam adımlarını atarak yüksek tansiyona karşı gelinemeyeceğini ortaya koydu. Beslenme rutininize spesifik olarak eklemeniz gereken üç önemli besin bulunmakta. Bu üç besin sayesinde yüksek tansiyon hastalığıyla etkili bir şekilde mücadele edebilirsiniz.

CEVİZ

Yararlı yağlar açısından sağlığa inanılmaz faydaları olan ceviz aynı zamanda bir antioksidan deposudur. Uzmanlar, doymuş yağ oranı düşük bir diyetle birleştirildiğinde ceviz yemenin kardiyovasküler hastalık riski taşıyan kişilerde kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

ÇAY

Çay ama bildiğimiz siyah çay değil! Her evin mutfağında yer alan siyah çayı her gün tüketiyorsanız size kötü bir haberimiz var. Yüksek tansiyon riskini azaltmak istiyorsanız, uzmanlar siyah çayı bitkisel bir versiyonla değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Çayda da bulunan kafein, çok fazla tüketildiğinde yüksek tansiyon riskini tetikleyebilir.

Siyah çay yerine papatya çayı tüketebilirsiniz. Sinirleri yatıştırmaya iyi gelen papatya çayı, kaygıyı azaltmak için sıklıkla hafif bir yatıştırıcı olarak kullanılmıştır. Ebegümeci çayının yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olduğu tespit edilmişti.

YOĞURT

Faydaları dünya çapında bilinen yoğurt, yüksek tansiyona karşı da etkilidir. Güney Avustralya Üniversitesi'ndeki bilim insanları, günlük bir kase yoğurdun kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini buldular.

