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Sessizliği bozdu: Motorola Edge Plus tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2020 11:04 | Son Güncelleme

Motorola, Motorola Edge Plus'ın tanıtımını yaptı. Motorola'nın yeni amiral gemisi akıllı telefonu şelale ekranı ve fiyatıyla dikkat çekiyor. Peki Motorola Edge Plus özellikleri neler? Motorola Edge Plus fiyatı ne kadar?

Sessizliği bozdu: Motorola Edge Plus tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Motorola akıllı telefon sektöründe bir süredir sessizdi. Motorola Razr 2019'un ardından gündem olacak bir akıllı telefon tanıtmayan şirket, bugün o sessizliği Motorola Edge Plus ile bozdu. Motorola, yaptığı tanıtım ile amiral gemisi Motorola Edge Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdi.

motorola edge plus

MOTOROLA EDGE PLUS ÖZELLİKLERİ

Motorola Edge Plus özellikleri arasında 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde şelale ekran olarak adlandırılan AMOLED bir ekran var. Bu ekranın sol üst kısmında ise nokta bir çentik yer alıyor. Bu çentiğin içinde 25 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Motorola Edge Plus'ın kalbinde ise Android 10'lu amiral gemisi bir akıllı telefondan beklendiği gibi Qualcomm Snapdragon 865 işlemci kullanılıyor. Bu işlemciye 12GB RAM ve 256 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihaz gücünü 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerindeki pilinden karşılıyor.

motorola edge plus özellikleri

Gelelim kameralara. Motorola Edge Plus'ın ana kamerası tam 108 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu da fotoğraf ve videolarda iyi sonuçlar almasına imkan tanıyor. Bu kameranın yanında 8 MP telefoto + 16 MP ultra geniş açılı kamera arkadaşlık etmekte. Motorola Edge Plus tüm bu kamera donanım ile birlikte 3x optik yakınlaştırmaya ve 6K video çekmeye izin veriyor.

MOTOROLA EDGE PLUS FİYATI NE KADAR?

Motorola Edge Plus fiyatı 1199 Euro olarak açıklandı. Akıllı telefon Mayıs ayında raflarda olacak. Motorola'nın fiyatlandırması oldukça enteresan. Zira, her ne kadar amiral gemisi olsa da Motorola Edge Plus'ın sunduğu özellikler için bu fiyatın oldukça yüksek olduğunu kabul etmek gerek. Motorola Edge Plus'ın ülkemize gelip gelmeyeceği ise belli değil ancak tahminler akıllı telefonun Türkiye'ye gelmeyeceği yönünde.

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