Sessizliği bozdu: Motorola Edge Plus tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Motorola akıllı telefon sektöründe bir süredir sessizdi. Motorola Razr 2019'un ardından gündem olacak bir akıllı telefon tanıtmayan şirket, bugün o sessizliği Motorola Edge Plus ile bozdu. Motorola, yaptığı tanıtım ile amiral gemisi Motorola Edge Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdi.

MOTOROLA EDGE PLUS ÖZELLİKLERİ

Motorola Edge Plus özellikleri arasında 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde şelale ekran olarak adlandırılan AMOLED bir ekran var. Bu ekranın sol üst kısmında ise nokta bir çentik yer alıyor. Bu çentiğin içinde 25 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Motorola Edge Plus'ın kalbinde ise Android 10'lu amiral gemisi bir akıllı telefondan beklendiği gibi Qualcomm Snapdragon 865 işlemci kullanılıyor. Bu işlemciye 12GB RAM ve 256 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihaz gücünü 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerindeki pilinden karşılıyor.

Gelelim kameralara. Motorola Edge Plus'ın ana kamerası tam 108 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu da fotoğraf ve videolarda iyi sonuçlar almasına imkan tanıyor. Bu kameranın yanında 8 MP telefoto + 16 MP ultra geniş açılı kamera arkadaşlık etmekte. Motorola Edge Plus tüm bu kamera donanım ile birlikte 3x optik yakınlaştırmaya ve 6K video çekmeye izin veriyor.