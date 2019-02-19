Sessizlik lütfen! Sesi azaltmak beyni ve yaratıcılığı nasıl geliştiriyor?

Ses ve gürültü ile çevrelenmiş bir şekilde hayatlarımızı sürdürüyoruz. Gerçek sessizlikle karşılaşırsak neler olur?

Trafiğin gürültüsü, sirenlerin tiz sesleri, yüksek sesle konuşanlar, cep telefonlarının bildiri mesajları - hepsi birden çok bunaltıcı olabilir. Yine de sessizlik; yalnızlık, sıkıntı hatta hüzünle ilişkilendiriliyor.

"Gürültü çağında yaşıyoruz. Sessizliğin neredeyse soyu tükenmiş" diyor felsefeci ve mecaracı Erling Kagge.

Biliyor da konuşuyor olsa gerek. Erling, sessizliğin gücünü araştırdı, Kuzey ve Güney kutupları ile Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan ilk kişi oldu.

Peki neden sessizliğe ihtiyacımız var? Onu nasıl kaybettik?

Belki de aynı önemde bir soru daha: Onu yeniden nasıl kazanabiliriz?

Sessizlik anda olmamıza yardımcı oluyor

Erling, "Antarktika şimdiye kadar bulunduğum en sessiz yer" diyor. "Parçası olduğum bu dünyaya daha dikkat gösterir hale geldim."

Antarktika keşfi sırasında karşılaştığı sessizliğin anda hissetmesine nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor: "Sıkılmadım ya da rahatsız edilmedim. Kendi düşüncelerim ve fikirlerimle baş başaydım... Kendi hayatımın içerisindeydim."