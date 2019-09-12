"Sesten aşırı rahatsızlık hissi" tedavi edilmeli

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Barış Önen Ünsalver, yemek yerken ağız şapırdatma, sakız çiğneme ve öksürük gibi gündelik hayatta herkesin çıkardığı seslerden tiksinme noktasına ulaşan aşırı rahatsızlık hissi mizofoninin, kişinin hayatını olumsuz etkilemesi halinde tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Ünsalver'in seslere karşı yoğun hassasiyet şeklinde ortaya çıkan mizofoniye ilişkin değerlendirmesi yer aldı.

Mizofoninin yemek yerken ağız şapırdatma, çatal bıçak sesi, nefes alma, sakız çiğneme, tırnak kesme, öksürük gibi gündelik hayatta herkesin çıkardığı seslerden tiksinme noktasına ulaşan aşırı rahatsızlık hissi olduğunu ifade eden Ünsalver, pek çok kişinin bazı seslere karşı hassasiyetinin çok fazla olmasına rağmen mizofonisi olan kişilerde bu durumun tiksinme derecesinde bulunduğu aktardı.

Mizofonisi olanlarda, sesi duymayla birlikte kaygı, korku ve öfke gibi duygular oluştuğunu vurgulayan Ünsalver, şöyle devam etti: