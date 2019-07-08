SETA - BBC: Gazetecilerin 'fişlenmesi' kesinlikle kabul edilemez

BBC, Ankara merkezli düşünce kuruluşu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) BBC Türkçe'yi de kapsayan "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" adlı raporu ile ilgili bir açıklama yaptı. Rapordaki suçlamaları reddeden BBC, gazetecilerin "fişlenmelerinin" kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı. BBC'nin açıklaması şöyle: "BBC, SETA'nın raporundaki tüm suçlamaları reddetmektedir. Gazetecilerin 'fişlenmeleri' kesinlikle kabul edilemez. "Gazetecilerin tehditlere ve gözdağına hedef olmadan özgürce çalışabilmeleri hayati önemdedir. Türk yetkililer medya özgürlüğünü teminat altına almalıdır. "BBC, dünya çapında haftada 426 milyon kişiye ulaşan bir yayın kuruluşudur ve saygınlığını güvenilir, tarafsız ve dengeli gazeteciliğine borçludur." https://twitter.com/BBCNewsPR/status/1148260920856104960 TGS suç duyurusunda bulundu Öte yandan, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) SETA'nın raporuyla ilgili olarak bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, "raporda imzası bulunan İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Seca Toker hakkında soruşturma başlatılarak soruşturma neticesinde kamu davası açılması" istendi.

https://twitter.com/ankarabarosu/status/1148189974761803776 Açıkamada, "SETA Vakfı yetkilileri hakkında gerekli yasal başvuruların ivedi olarak yapılacağını ve sürecin takip edileceğini; ifade, basın ve iletişim özgürlüğünü savunmaktan bir an dahi geri durmayacak olan Ankara Barosu olarak tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" denildi. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de raporla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Tarihe kara leke olarak geçecek fişleme belgesi" ifadelerini kullanmıştı. Raporda neler var? SETA Vakfı'nın Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar ile birlikte iki araştırma asistanı tarafından hazırlanan rapor; BBC Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Voice of America (Amerika'nın Sesi) Türkçe, Sputnik Türkiye, Euronews Türkiye, CRI Türk ve Independent Türkçe'yi içeriyor. CRI Türk dışındaki yayın kuruluşları genelde mevcut hükümet aleyhine taraflı yayın yapmakla suçlanıyor. 202 sayfalık raporda ayrıca bu kuruluşlarda çalışan gazetecilerin isimlerine, mesleki geçmişlerine, bazı haberlerine, sosyal medya hesaplarındaki bazı paylaşımlarına "fişleme yapılarak" yer veriliyor.