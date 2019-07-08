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SETA - BBC: Gazetecilerin 'fişlenmesi' kesinlikle kabul edilemez

08.07.2019 19:07 | Son Güncelleme

BBC, Ankara merkezli düşünce kuruluşu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) BBC Türkçe'yi de kapsayan "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" adlı raporu ile ilgili bir açıklama yaptı. Rapordaki suçlamaları reddeden BBC, gazetecilerin "fişlenmelerinin" kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı.

SETA - BBC: Gazetecilerin 'fişlenmesi' kesinlikle kabul edilemez

BBC, Ankara merkezli düşünce kuruluşu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) BBC Türkçe'yi de kapsayan "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" adlı raporu ile ilgili bir açıklama yaptı. Rapordaki suçlamaları reddeden BBC, gazetecilerin "fişlenmelerinin" kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı.

BBC'nin açıklaması şöyle:

"BBC, SETA'nın raporundaki tüm suçlamaları reddetmektedir. Gazetecilerin 'fişlenmeleri' kesinlikle kabul edilemez.

"Gazetecilerin tehditlere ve gözdağına hedef olmadan özgürce çalışabilmeleri hayati önemdedir. Türk yetkililer medya özgürlüğünü teminat altına almalıdır.

"BBC, dünya çapında haftada 426 milyon kişiye ulaşan bir yayın kuruluşudur ve saygınlığını güvenilir, tarafsız ve dengeli gazeteciliğine borçludur."

https://twitter.com/BBCNewsPR/status/1148260920856104960

TGS suç duyurusunda bulundu

Öte yandan, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) SETA'nın raporuyla ilgili olarak bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, "raporda imzası bulunan İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Seca Toker hakkında soruşturma başlatılarak soruşturma neticesinde kamu davası açılması" istendi.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, raporu yazanlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından işlem yapılmasını istediklerini söyledi.

https://twitter.com/TGS\_org\_tr/status/1148162831617073152

https://twitter.com/TGS\_org\_tr/status/1148166056940331009

Gazeteci Zafer Arapkirli: Böyle rezalet bir şey görmedim

Suç duyurusunun ardından adliye önünde konuşan gazeteci Zafer Arapkirli de, "SETA'nın hazırladığı bu raporu şiddetle kınıyorum. Raporda benim çalıştığım kurum da (Sputnik) bulunuyor, ben de bulunuyorum. Gerçekten gerçek, doğru ve dünya standartlarında haber yapmaya çalışan kurumların ve gazetecilerin itibarsızlaştırmasına ve hedef gösterilmesine çalışan bir girişimdir. Demokrasi karşıtı bir girişimdir" dedi.

Arapkirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baskıcı rejimlere yaranmaya çalışanların ortaya çıkardığı bir rapor. Gerçek gazetecileri rahat bıraksınlar. Biz gazetecilik yapıyoruz. Ben 40 yılı aşkın süredir bu mesleğin içindeyim, böyle rezalet bir şey görmedim."

Ankara Barosu: Rapor akademik tetikçilik örneği

Ankara Barosu da yaptığı açıklamada raporu, "akademik tetikçilik örneği" olarak nitelendirdi.

https://twitter.com/ankarabarosu/status/1148189974761803776

Açıkamada, "SETA Vakfı yetkilileri hakkında gerekli yasal başvuruların ivedi olarak yapılacağını ve sürecin takip edileceğini; ifade, basın ve iletişim özgürlüğünü savunmaktan bir an dahi geri durmayacak olan Ankara Barosu olarak tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" denildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de raporla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Tarihe kara leke olarak geçecek fişleme belgesi" ifadelerini kullanmıştı.

Raporda neler var?

SETA Vakfı'nın Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar ile birlikte iki araştırma asistanı tarafından hazırlanan rapor; BBC Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Voice of America (Amerika'nın Sesi) Türkçe, Sputnik Türkiye, Euronews Türkiye, CRI Türk ve Independent Türkçe'yi içeriyor. CRI Türk dışındaki yayın kuruluşları genelde mevcut hükümet aleyhine taraflı yayın yapmakla suçlanıyor.

202 sayfalık raporda ayrıca bu kuruluşlarda çalışan gazetecilerin isimlerine, mesleki geçmişlerine, bazı haberlerine, sosyal medya hesaplarındaki bazı paylaşımlarına "fişleme yapılarak" yer veriliyor.

Raporda, bu medya kuruluşlarının önemli bazı gelişmelerle ilgili son birkaç yılda yaptığı haberlerden bazıları seçilerek "Mevcut hükümet karşıtı bir haber dilinin benimsendiği görülmüştür. Bu haberlerin kaynağını ise çoğu zaman basın özgürlüğü, demokrasi, ekonomik kriz, siyasal otoriterleşme gibi alanlara yönelik eleştiriler oluşturmaktadır" deniliyor.

Seçilen haberler arasında 15 Temmuz darbe girişimi, çözüm süreci sonrasI, 2015 sonunda Güneydoğu'da uygulanan sokağa çıkma yasakları, HDP'li milletvekilleri ve eş genel başkanların tutuklanması, İstanbul'daki üçüncü köprü ve yeni havalimanının açılışı ile 2018 yazında döviz kurundaki dalgalanmalar var.

Twitter hesabından "Basın çalışanlarını amatörce fişleme çalışması. Koca düşünce kuruluşunu iyice rezil bir duruma düşürdüğünüz için utanmalısınız" yazan gazeteci Kamuran Samar'a yanıt veren SETA Vakfı Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar, bilgilerin "tamamen açık kaynaklardan toplandığını" yazdı.

https://twitter.com/ismail\_caglar\_/status/1147517002040389634

İsmail Çağlar bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, rapordaki tüm içeriklerin kamuoyunun kolayca ulaşabileceği bilgilerden oluştuğunu belirtti.

https://twitter.com/ismail\_caglar\_/status/1148183594470432768

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