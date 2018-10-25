Türkiye’nin, olayın üzerine kararlılıkla giderek, konunun aydınlatılması yolunu takip ettiğini dile getiren Duran, aksi halde, Suudi Arabistan’ın, ABD yönetimini arkasına alarak cinayetin üstünü kolaylıkla örtebilecek bir pozisyonda olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Duran, Kaşıkçı cinayetinin, içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu bir jeopolitiğin harekete geçmesini sağlayacak bir hal aldığını belirterek, konunun, Suudi Arabistan, Türkiye, ABD ve dünya kamuoyu yönünden yansımalarını anlattı.

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş'ın moderatörlüğünü yaptığı panele, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Star gazetesinin Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Ahmet Uysal konuşmacı olarak katıldı. Daily Sabah gazetesinin Washington temsilcisi Ragıp Soylu da ABD'den Skype bağlantısıyla görüşlerini aktardı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından, "Cemal Kaşıkçı Cinayeti, Bölgesel ve Uluslararası Yansımalar" paneli düzenlendi.

Star gazetesinin Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu ise Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, olayların başlangıcından bu yana medyanın doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkati çekerek, medyanın, cinayetin açıklığa kavuşturulmasında çok ciddi rol oynadığını belirtti.

Kartoğlu, Türk yetkililerin uluslararası basına yaptığı bilgilendirmelerle olayın dünya kamuoyuna mal edildiğinin altını çizerek "Türkiye, aslında hiçbir şey söylemeden her şeyi söyletmiş oldu ve uluslararası medyada her şeyin anlaşılmasını sağladı." dedi.

Başlangıçta Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunu, Türkiye'ye yıkma üzerine bir algı oluşturulduğunu dile getiren Kartoğlu, Türkiye'nin yürüttüğü başarılı süreç sayesinde, bu kampanyanın başarısızlığa uğradığını vurguladı. Kartoğlu, böylelikle "Yabancılar Türkiye'de öldürülüyor" şeklinde kara propaganda yapılması imkanının ortadan kalktığını söyledi.

Kartoğlu, uluslararası alanda, Suudi Arabistan'ın ne yaptığından çok, Prens Muhammed bin Selman'ın yetkilerini ne kadar aştığı tartışmalarının gündemde olduğunu belirterek, "Onun ölümü bir faili meçhul olmadı. Aksine faili çok net bir şekilde aydınlanmaya doğru gidiyor." ifadesini kullandı.