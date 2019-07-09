'SETA Düşünce Kuruluşu Değil İktidar Borazanı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı’nın (SETA) uluslararası medya kuruluşlarıyla ilgili yayımladığı rapora tepki göstererek, “Bu rapor medya tarihimizin yüz karasıdır. Bu rapor fişlemedir. Bu gazeteciler neden kendi gazetelerinde çalışamadılar? Bunları araştırdılar mı? Hayır. SETA, bir düşünce kuruluşu değildir, iktidarın borazanlığını yapan bir kuruluştur. Cebini dolduran, iktidarın şakşakçılığını yapan bir sivil toplum kuruluşu” dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM’deki grup toplantısı konuşmasında, Voice of America'nın (VOA) yanı sıra BBC, Deutche Welle, Euronews, Sputnik, CRJ ve The Independent’in Türkçe servislerinde görevli gazetecilere ilişkin yorumlara yer verilmiş SETA’nın “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporu değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, “Siz gazeteciyi ötekileştirirseniz doğru haberi nereden alacağız? SETA iktidardan beslenen bir kuruluştur. İktidar ne isterse onu yazanlara ben gazeteci demiyorum. Gazeteci vatandaşın gözü, kulağı, sesidir. Medyanın yüzde 95’ini kontrol altına aldılar. Böyle bir rapora ihtiyaç var mıydı? Neden ihtiyaç duyuldu? Saraydan sipariş mi oldu? SETA'nın araştıracağı başka hiçbir konu yok muydu? Bu gazeteciler neden kendi gazetelerinde çalışamadılar? Bunları araştırdılar mı? Hayır. SETA, bir düşünce kuruluşu değildir, iktidarın borazanlığını yapan bir kuruluştur. Cebini dolduran, iktidarın şakşakçılığını yapan bir sivil toplum kuruluşu. Bunlar belli çevrelerin talepleri çerçevesinde rapor yazan kuruluşlardır, sivil toplum falan değil” diye konuştu.