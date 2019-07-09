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'SETA Düşünce Kuruluşu Değil İktidar Borazanı'

09.07.2019 17:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı’nın (SETA) uluslararası medya kuruluşlarıyla ilgili yayımladığı rapora sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, raporu Türk medya tarihinin "yüz karası" olarak niteledi

'SETA Düşünce Kuruluşu Değil İktidar Borazanı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı’nın (SETA) uluslararası medya kuruluşlarıyla ilgili yayımladığı rapora tepki göstererek, “Bu rapor medya tarihimizin yüz karasıdır. Bu rapor fişlemedir. Bu gazeteciler neden kendi gazetelerinde çalışamadılar? Bunları araştırdılar mı? Hayır. SETA, bir düşünce kuruluşu değildir, iktidarın borazanlığını yapan bir kuruluştur. Cebini dolduran, iktidarın şakşakçılığını yapan bir sivil toplum kuruluşu” dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM’deki grup toplantısı konuşmasında, Voice of America'nın (VOA) yanı sıra BBC, Deutche Welle, Euronews, Sputnik, CRJ ve The Independent’in Türkçe servislerinde görevli gazetecilere ilişkin yorumlara yer verilmiş SETA’nın “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporu değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, “Siz gazeteciyi ötekileştirirseniz doğru haberi nereden alacağız? SETA iktidardan beslenen bir kuruluştur. İktidar ne isterse onu yazanlara ben gazeteci demiyorum. Gazeteci vatandaşın gözü, kulağı, sesidir. Medyanın yüzde 95’ini kontrol altına aldılar. Böyle bir rapora ihtiyaç var mıydı? Neden ihtiyaç duyuldu? Saraydan sipariş mi oldu? SETA'nın araştıracağı başka hiçbir konu yok muydu? Bu gazeteciler neden kendi gazetelerinde çalışamadılar? Bunları araştırdılar mı? Hayır. SETA, bir düşünce kuruluşu değildir, iktidarın borazanlığını yapan bir kuruluştur. Cebini dolduran, iktidarın şakşakçılığını yapan bir sivil toplum kuruluşu. Bunlar belli çevrelerin talepleri çerçevesinde rapor yazan kuruluşlardır, sivil toplum falan değil” diye konuştu.

Gazeteciler Cemiyeti: SETA’nın hedef gösterilmesi kabul edilemez

Gazeteciler Cemiyeti de, SETA’nın “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporunda çeşitli yabancı medya kuruluşları adına görev yapan gazetecileri hedef gösterdiğini belirterek, bunu kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Gazetecilerin fişlenmesi, hedef gösterilmesi suçtur, hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Bu meslektaşlarımızın Türkiye gelişmelerini dünya kamuoyuna aktarmadaki üstün gayretleri takdir edileceğine fişlenmeleri ve hedef gösterilmeleri üzüntü vericidir” dedi.

Bilgin, kamuoyu veya tanıtım şirketleriyle gazetecilik faaliyetlerini karıştırmamak gerektiğini de vurgulayarak, “Haber eğri, düz, köşeli, yandaş, candaş, lehte, aleyhte olmaz. Ya doğrudur ve haberdir, ya da yanlıştır ki o zaman zaten haber değil dedikodudur. O zaman da biz gazetecilerle alakası yoktur” anımsatması yaptı.

Bilgin, raporda, BBC Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, VOA Türkçe’nin “Türkiye için kritik olaylardaki tavrının ölçülmeye çalışıldığı” iddia edilerek bu kurumlar için Türkiye’de görev yapan gazeteciler hakkında sosyal medya paylaşımları izlenerek, fişleme yapıldığını söyledi. Bilgin, “Bu utanç verici çalışmayı bir düşünce kuruluşunun yapması, yayınlaması ayrıca çok düşündürücü ve irkilticidir. Amacın ne olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Bu arkadaşlarımızın neredeyse tümünün öz geçmişleri, sosyal medya etkileşimleri ve daha önce çalıştıkları kurumlarla ilgili bilgiler ne maksatla raporda yer verildi? Niye bu arkadaşlarımız ve görev yaptıkları medya kuruluşları algı operasyonu yürütmekle suçlanıyorlar? Anlamak mümkün değil” tepkisini paylaştı. Bilgin, SETA’nın rapor adı altında yaptığı bu çalışmayı kınadıklarını da sözlerine ekledi.

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