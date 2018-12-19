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SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Yeşiltaş: Patriot sistemleri Türkiye'nin elini güçlendirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 21:56 | Son Güncelleme

SİYASET Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satışını onaylamasıyla ilgili, "Patriot sistemlerinin gelmesiyle birlikte Türkiye’nin eli hava savunma sistemleri konusunda daha güçlenmiş olacak.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- SİYASET Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satışını onaylamasıyla ilgili, "Patriot sistemlerinin gelmesiyle birlikte Türkiye’nin eli hava savunma sistemleri konusunda daha güçlenmiş olacak. Bu Türkiye’nin hava kuvvetlerine ekstra bir katkı sağlayacak" dedi.

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, Türkiye’nin hava savunma sistemleri konusunda yeterince donanımlı olmadığını, Patriot füzeleri ile daha sofistike ve güçlü bir hava savunma sistemine sahip olacağını söyledi. Türkiye'nin hava savunma sistemi ile ilgili NATO müttefiklerinden özellikle destek istediğine vurgu yapan Yeşiltaş, şöyle dedi:

"Suriye krizinin derinleşmesi ile birlikte sırası ile ABD, İspanya, İtalya, Almanya ve Hollanda gibi ülkeler Türkiye’ye Patriot sistemlerini getirip özellikle Suriye’den kaynaklanabilecek risklere karşı Türkiye’nin hava sahasını korumayı taahhüt etmişti. Şimdi Patriot sistemlerinin gelmesi ile birlikte Türkiye’nin eli hava savunma sistemleri konusunda daha güçlenmiş olacak. Bu Türkiye’nin hava kuvvetlerine ekstra bir katkı sağlayacak. Bölgesel düzeyde Türkiye’ye yönelik ortaya çıkabilecek tehditleri özellikle havadan gelebilecek tehditleri caydırma konusunda Türkiye’nin elini güçlendirmiş olacak, maliyeti biraz daha düşürmüş olacak."

'S-400’LER PATRİOT FÜZELERİNDEN BİR İKİ ADIM ÖNDE'

S-400 ve Patriot füzelerini karşılaştıran Yeşiltaş, "İki sistem çok farklı. S-400’ler çok daha gelişmiş sistemler. 'S' bir aile, S-400 şu anda en gelişmiş versiyonu. S-500 üzerinde Rusya’nın çalıştığını ve süre üretime başlayacak durumda olduğu söyleniyor. S-400’ün özellikle radar menzili yani bir ülkeyi havadan tehdit edebilecek herhangi bir unsura karşı bunlar uçaklar olabilir, balistik füzeler olabilir, helikopterler olabilir veya kanatlı diğer drone'lar gibi insansız hava araçları gibi unsurlar olabilir. Tehdit çok farklı olabilir. Bunları 400 ile 600 kilometre kare çapı içerisinde tespit edip ona angaje olup yok etme, elimine etme kapasitesine sahip hava savunma sistemleri bunlar. Patriotlar ile karşılaştırıldığında bir adım iki adım daha önde. Patriotlar ise 170 kilometre çapında aşağı yukarı bir radar sistemine sahip. Daha lokal ölçekteki unsurları, önemli kuruluşları, devlete ait önemli yerleri koruyabilecek bir sistem. Tarihsel olarak Patriotlar 1987 yılından itibaren üretilmeye başlandı. Ancak 1'inci Körfez Savaşı'nda Patriotların kapasitelerinde ciddi sorunlar olduğu iddia edildi. Özellikle Irak’tan Suudi Arabistan’a gönderilen füzeleri engelleme konusunda ciddi zaafları olduğu ortaya çıktı. Aynı şekilde 2003 Irak savaşında Patriotların savunma kabiliyetinin çok da iyi olmadığı dile getirildi. Dolayısıyla bu bakımdan ikisi arasında bir fark var" dedi.

'TÜRKİYE S-400’LERİ ALMAYA DEVAM EDECEK'

Yeşiltaş, Türkiye’nin Patriotlar ile birlikte S-400 kararlılığını da sürdürmeye devam edeceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Ortada yapılan bir anlaşma var. 2019 yılının sonunda veya 2020 yılının başlarında Türkiye S-400’leri almış olacak büyük ihtimalle. Kongreden bir sıkıntı çıkmazsa Patriotları da almış olacak 2019 yılı içerisinde. Bu sistemleri birbirinden ayrı olarak kullanacak. S-400 sisteminin NATO sistemine entegre edilmesi ciddi problemler teşkil ediyor şu anda. Teknik olarak bu ikisi birbirinin rakibi olarak görülüyor. Dolayısı ile S-400’leri mustakil olarak kullanacak, almaya devam edecek. Türkiye’nin S-400 füzelerini ilk partiyi aldıktan sonra ikinci partiyi de alması planlanıyor. Ama önemli olan husus Türkiye’nin kendi milli kabiliyetini geliştirme noktasına geliştirdiği bu projelerden olumlu bir şekilde etkilenecek olması. Yani hem elimizde Patriotlar olacak hem de S-400’ler olacak. Bu savunma sistemi Türkiye’deki milli savunma hamlesini güçlendiren ve Türkiye’nin savunma sistemlerinin kabiliyetini arttıran bir unsur olarak ortaya çıkacaktır."

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