SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Yeşiltaş: Patriot sistemleri Türkiye'nin elini güçlendirecek

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- SİYASET Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satışını onaylamasıyla ilgili, "Patriot sistemlerinin gelmesiyle birlikte Türkiye’nin eli hava savunma sistemleri konusunda daha güçlenmiş olacak. Bu Türkiye’nin hava kuvvetlerine ekstra bir katkı sağlayacak" dedi.

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, Türkiye’nin hava savunma sistemleri konusunda yeterince donanımlı olmadığını, Patriot füzeleri ile daha sofistike ve güçlü bir hava savunma sistemine sahip olacağını söyledi. Türkiye'nin hava savunma sistemi ile ilgili NATO müttefiklerinden özellikle destek istediğine vurgu yapan Yeşiltaş, şöyle dedi:

"Suriye krizinin derinleşmesi ile birlikte sırası ile ABD, İspanya, İtalya, Almanya ve Hollanda gibi ülkeler Türkiye’ye Patriot sistemlerini getirip özellikle Suriye’den kaynaklanabilecek risklere karşı Türkiye’nin hava sahasını korumayı taahhüt etmişti. Şimdi Patriot sistemlerinin gelmesi ile birlikte Türkiye’nin eli hava savunma sistemleri konusunda daha güçlenmiş olacak. Bu Türkiye’nin hava kuvvetlerine ekstra bir katkı sağlayacak. Bölgesel düzeyde Türkiye’ye yönelik ortaya çıkabilecek tehditleri özellikle havadan gelebilecek tehditleri caydırma konusunda Türkiye’nin elini güçlendirmiş olacak, maliyeti biraz daha düşürmüş olacak."