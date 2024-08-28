SETA'nın AK Parti için rapor hazırladığı iddiası ortalığı karıştırdı! "Erdoğan'ın artık zırhı yok" ifadeli haber için peş peşe açıklamalar geldi

2006’da Ankara'da kurulan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) AK Parti için rapor hazırladığı öne sürüldü. Haber kısa sürede yayılırken iddiaya SETA'dan yalanlama geldi.

"ERDOĞAN'IN ZIRHI ARTIK YOK"

Gazeteci Nuray Babacan, köşe yazısında SETA'nın AK Parti için bir rapor hazırladığını öne sürmüştü. "SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok" başlıklı haber gündem oldu.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

Çok geçmeden iddiaya yalanlamalar geldi. SETA'dan dün yapılan açıklamada iddia şu şekilde yalanlandı:

"SETA farklı konularda birçok rapor hazırlamaktadır. Bugün çeşitli medya platformlarında iddia edilen içerikle ilgili bir SETA raporu bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SETA farklı konularda birçok rapor hazırlamaktadır. Bugün çeşitli medya platformlarında iddia edilen içerikle ilgili bir SETA raporu bulunmamaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — SETA (@setavakfi) August 27, 2024

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de iddiaya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok" başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) iddia edilen içerikte bir raporu bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok" başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir.



Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) iddia edilen içerikte bir raporu bulunmamaktadır.



Asılsız… pic.twitter.com/SBy3tjo3ud — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 27, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır