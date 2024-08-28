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SETA'nın AK Parti için rapor hazırladığı iddiası ortalığı karıştırdı! "Erdoğan'ın artık zırhı yok" ifadeli haber için peş peşe açıklamalar geldi

28.08.2024 12:15
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Düşünce kuruluşu SETA'nın AK Parti için içinde "Erdoğan'ın zırhı artık yok" ifadesi yer aldığı bir rapor hazırladığı iddiası gündem oldu. İddiayla ilgili SETA ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden peş peşe açıklamalar geldi.

SETA'nın AK Parti için rapor hazırladığı iddiası ortalığı karıştırdı! "Erdoğan'ın artık zırhı yok" ifadeli haber için peş peşe açıklamalar geldi

2006’da Ankara'da kurulan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) AK Parti için rapor hazırladığı öne sürüldü. Haber kısa sürede yayılırken iddiaya SETA'dan yalanlama geldi.

"ERDOĞAN'IN ZIRHI ARTIK YOK"

Gazeteci Nuray Babacan, köşe yazısında SETA'nın AK Parti için bir rapor hazırladığını öne sürmüştü. "SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok" başlıklı haber gündem oldu.

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PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

Çok geçmeden iddiaya yalanlamalar geldi. SETA'dan dün yapılan açıklamada iddia şu şekilde yalanlandı:

"SETA farklı konularda birçok rapor hazırlamaktadır. Bugün çeşitli medya platformlarında iddia edilen içerikle ilgili bir SETA raporu bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de iddiaya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok" başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) iddia edilen içerikte bir raporu bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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